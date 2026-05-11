Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Прапор Угорщини
Угорщина перегляне контракти з Росатомом та проєкт розширення АЕС "Пакс"

Новий уряд Угорщини розпочинає перевірку проєкту розширення атомної електростанції "Пакс", який тривалий час вважався символом тісних відносин Будапешта та Москви. Кандидати на міністерські посади заявили, що стратегія реалізації та фінансування енергоблоків, які будує російський "Росатом", потребує ретельного аналізу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Йдеться про проєкт "Пакс-2" вартістю 12,5 млрд євро, що передбачає будівництво двох нових реакторів ВВЕР. Контракт на ці роботи був підписаний із російською стороною без проведення тендеру ще у 2014 році, проте запуск об'єктів неодноразово відкладався.

Вивчення секретних контрактів та боротьба з корупцією

Кандидат на посаду міністра економіки та енергетики Іштван Капітані наголосив на необхідності повної прозорості в ядерній енергетиці країни. Він заявив, що новий уряд має отримати доступ до документів, які раніше були засекречені.

Головні плани нового уряду щодо АЕС:

  • Ревізія витрат: перевірка обґрунтованості ціни проєкту, яку прем'єр-міністр Петер Мадяр назвав завищеною.
  • Аналіз умов: вивчення класифікованих договорів з РФ щодо фінансування та термінів реалізації.
  • Протидія корупції: впровадження нових правил для прозорого проведення публічних закупівель та відстеження використання коштів.

Новий курс у відносинах з Москвою

Попри перегляд проєкту, Угорщина планує зберегти роль ядерної енергетики, але прагне позбутися односторонньої залежності від Росії. Кандидатка на посаду очільниці МЗС Аніта Орбан зауважила, що Росія залишиться партнером, проте відносини мають стати рівноправними та прозорими, оскільки нинішня політика Кремля створює безпекові виклики для Європи.

Головним завданням нового дипломатичного корпусу стане відновлення довіри партнерів по ЄС та НАТО, яка була втрачена через політику попереднього уряду.

Нагадаємо, Угорщина підтримає вступ України до ЄС та не шантажуватиме правом вето. Нова влада у Будапешті офіційно заявила про відмову від політики шантажу в Євросоюзі та готовність сприяти інтеграції України, зосередившись на забезпеченні незалежності судів та прозорості державних витрат.

Автор:
Максим Кольц