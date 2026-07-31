Украине понадобится еще $67,4 млрд международной помощи из-за затяжной войны

Украине понадобится дополнительно $67,4 млрд международной финансовой помощи на протяжении 2027-2029 годов. Главной причиной является перенесение ожидаемых сроков завершения боевых действий на вторую половину 2027 года, что потребует от государства значительно более высоких оборонных расходов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на макроэкономический обзор KSE Institute.

Аналитики отмечают, что из-за продолжающихся боевых действий предполагаемого ранее сокращения военных расходов станет возможным не ранее 2028 года.

Оборонный бюджет: только в 2027 году расходы Украины на сектор безопасности и обороны превысят предварительный прогноз на $43 млрд.

Исчерпание программ поддержки: имеющиеся источники финансирования — средства по программе Ukraine Facility и механизму ERA (доходы от замороженных российских активов) будут полностью выплачены до конца 2027 года.

Дефицит после 2027: в 2028-2029 годах в госбюджете образуется существенный пробел. Новая европейская кредитная программа Ukraine Support Loan на €90 млрд не сможет покрыть этот разрыв самостоятельно.

Последствия отсутствия дополнительного финансирования

По оценкам экспертов, если необходимую сумму в $67,4 млрд. не удастся привлечь от партнеров, оборонная способность Украины и макроэкономическая стабильность окажутся под угрозой.

В таком случае правительство будет вынуждено предпринять крайние меры — в частности, денежную эмиссию. Это приведет к истощению макроэкономических буферов страны, высокой инфляции и оставит критически недофинансированным послевоенное восстановление.

Напомним, что ранее ЕС выделил Украине €920 миллионов на восстановление и ремонт пострадавших от российских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры.