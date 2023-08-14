Dragon Capital интересуется покупкой национализированного "Сенс Банка"

Инвесткомпания Dragon Capital потенциально заинтересована в покупке национализированного "Сенс Банка" (в прошлом – "Альфа-Банк Украина"). Об этом заявил основатель и гендиректор Dragon Capital Томаш Фиала в интервью Bloomberg.

По словам бизнесмена, компания изучает возможность приобретения банка, если украинские власти выставят его на продажу.

"Мы, вероятно, будем искать возможность объединиться с некоторыми международными соинвесторами, чтобы купить этот банк, поскольку он достаточно большой", – сказал Фиала.

Как отмечает Bloomberg, после национализации "Сенс Банка" доля государства в украинских банковских активах выросла примерно до 56%, ведь теперь правительство владеет пятью крупными кредиторами. Это увеличило обеспокоенность Международного валютного фонда, который призвал Украину продать подконтрольные властям банки.

"Для правительства было бы разумно продать его как можно быстрее, учитывая, во-первых, что это пятый банк, которым владеют власти, а во-вторых, опыт управления государственными банками не очень хорош. Есть высокий риск того, что им будут злоупотреблять, будут политические назначения и политические проекты, для которых он будет использоваться", – считает Фиала.

В Министерстве финансов Украины сообщили агентству, что ведомство "заинтересовано в уменьшении доли государства в банковском секторе, поэтому мы будем готовить банки, в том числе и этот, к продаже".

Еще до национализации "Сенс Банка" его мажоритарный акционер – компания ABH Holdings SA, которая контролируется россиянами Михаилом Фридманом и Петром Авеном, – угрожал судебным процессом, если правительство Украины решит перевести банк в государственную собственность.

Фиала отметил, что арбитраж не будет "прямым риском", но такой шаг "может повлечь некоторые неудобства".

Сам бизнесмен через Dragon Capital является одним из совладельцев "Юнекс Банка". Bloomberg пишет, что общие активы этого финучреждения составляют около 71 млн долларов, в то время как у "Сенс Банка" этот показатель находится на уровне 2,6 млрд долларов. Целью Фиалы является увеличение его доли в розничном кредитовании, поскольку он ожидает получения значительного дохода после окончания или утихания войны в Украине.

Национализация "Сенс Банка"

В феврале 2022 года Европейский Союз ввел санкции против Михаила Фридмана, а в марте к ним присоединилась Великобритания. Тогда же Фридман и его партнер Петр Авен покинули совет директоров "Альфа-Банка", который в Украине впоследствии сменил название на "Сенс Банк". Украина ввела санкции против Фридмана в октябре того же года.

А в мае текущего года Верховная Рада поддержала законопроект, позволяющий НБУ национализировать банки подсанкционных собственников.

Несколько недель назад, 20 июля, Национальный банк решил вывести "Сенс Банк" с рынка. Позже финучреждение перешло в собственность государства.

Органом управления корпоративными правами по акциям "Сенс Банка" стало Министерство финансов Украины. Предполагается, что после окончания действия военного положения ведомство привлечет инвесторов для продажи банка.