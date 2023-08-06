АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ЕБРР - бизнесу ЕБРР - бизнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Банки
Дата публикации

Агентство Fitch повысило рейтинг устойчивости Сенс Банка

Агентство Fitch повысило рейтинг устойчивости Сенс Банка

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг акционерной компании Сенс Банка с "cc" до "ccc-" и подтвердило его долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте, а прогноз банка изменен со "стабильного" на "положительный".

Об этом сообщается на сайте агентства.

Согласно сообщению, это повышение рейтинга устойчивости произошло после национализации Сенс Банка и отражает мнение агентства об умеренно более низком риске банкротства.

В агентстве считают, что приобретение Сенс Банка украинским правительством положительно влияет на кредитный профиль банка, поскольку национализация устраняет негативный репутационный риск и создает потенциальные преимущества для бизнеса и финансирования.

То, что банк получил "положительный" прогноз, подтвержденный на уровне "A(rus)", говорит о том, что национализация Сенс Банка может укрепить его кредитоспособность по сравнению с другими местными банками.

В то же время в Fitch отметили, что рейтинг государственной поддержки (GSR) остается на уровне "не поддерживается" (ns). По мнению экспертов агентства, это свидетельствует о том, что если банк нарушит свои минимальные требования к капиталу, его рекапитализация в ближайшей перспективе будет маловероятной.

"Мы считаем, что банк будет полагаться на регуляторную терпимость, чтобы продолжать свою работу", – считают эксперты.

При этом сообщается, что депозиты в Сенс Банке уменьшились на 18% к концу первого квартала 2023 года, с начала войны, из-за негативной репутации, которую банк получил находясь в собственности людей, связанных с Россией.

Тем не менее, ликвидность банка остается на приемлемом уровне. За весь текущий год эти депозиты выросли на 2%. В агентстве ожидается, что после перехода в государственную собственность депозитная база банка стабилизируется более эффективно.

Заметим, что после национализации Сенс Банк продолжил свою работу в обычном режиме без дополнительных ограничений со стороны Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Автор:
Татьяна Гойденко