Агентство Fitch повысило рейтинг устойчивости Сенс Банка

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг акционерной компании Сенс Банка с "cc" до "ccc-" и подтвердило его долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте, а прогноз банка изменен со "стабильного" на "положительный".

Об этом сообщается на сайте агентства.

Согласно сообщению, это повышение рейтинга устойчивости произошло после национализации Сенс Банка и отражает мнение агентства об умеренно более низком риске банкротства.

В агентстве считают, что приобретение Сенс Банка украинским правительством положительно влияет на кредитный профиль банка, поскольку национализация устраняет негативный репутационный риск и создает потенциальные преимущества для бизнеса и финансирования.

То, что банк получил "положительный" прогноз, подтвержденный на уровне "A(rus)", говорит о том, что национализация Сенс Банка может укрепить его кредитоспособность по сравнению с другими местными банками.

В то же время в Fitch отметили, что рейтинг государственной поддержки (GSR) остается на уровне "не поддерживается" (ns). По мнению экспертов агентства, это свидетельствует о том, что если банк нарушит свои минимальные требования к капиталу, его рекапитализация в ближайшей перспективе будет маловероятной.

"Мы считаем, что банк будет полагаться на регуляторную терпимость, чтобы продолжать свою работу", – считают эксперты.

При этом сообщается, что депозиты в Сенс Банке уменьшились на 18% к концу первого квартала 2023 года, с начала войны, из-за негативной репутации, которую банк получил находясь в собственности людей, связанных с Россией.

Тем не менее, ликвидность банка остается на приемлемом уровне. За весь текущий год эти депозиты выросли на 2%. В агентстве ожидается, что после перехода в государственную собственность депозитная база банка стабилизируется более эффективно.

Заметим, что после национализации Сенс Банк продолжил свою работу в обычном режиме без дополнительных ограничений со стороны Фонда гарантирования вкладов физических лиц.