Агенство Fitch підвищило рейтинг стійкості Сенс Банку

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило рейтинг акціонерної компанії Сенс Банку з "cc" до "ccc-" і підтвердило його довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті, а прогноз банку змінено зі "стабільного" на "позитивний".

Про це повідомляється на сайті агентства.

Згідно з повідомленням, це підвищення рейтингу стійкості відбулося після націоналізації Сенс Банку і відображає думку агентства про помірно нижчий ризик банкрутства.

В агентстві вважають, що придбання Сенс Банку українським урядом позитивно впливає на кредитний профіль банку, оскільки націоналізація усуває негативний репутаційний ризик і створює потенційні переваги для бізнесу та фінансування

Те, що банк отримав "позитивний" прогноз, який підтверджений на рівні "A(ukr)", говорить про те, що націоналізація Сенс Банку може зміцнити його кредитоспроможність порівняно з іншими місцевими банками.

В той же час, у Fitch зауважили, що рейтинг державної підтримки (GSR) залишається на рівні "не підтримується" (ns). На думку експертів агентства, це свідчить про те, що якщо банк порушить свої мінімальні вимоги до капіталу, то його рекапіталізація в найближчій перспективі буде малоймовірною.

"Ми вважаємо, що банк буде покладатися на регуляторну терпимість, щоб продовжувати свою роботу", - вважають експерти.

При цьому повідомляється, що депозити у Сенс Банку зменшились на 18% до кінця першого кварталу 2023 року, з початку війни, через негативну репутацію, яку банк здобув перебуваючи у власності людей, пов'язаних з Росією.

Тим не менше, ліквідність банку залишається на прийнятному рівні. За весь поточний рік ці депозити зросли на 2%. В агентстві очікують, що після переходу у державну власність депозитна база банку стабілізується більш ефективно.

Зауважимо, що після націоналізації Сенс Банк продовжив свою роботу у звичайному режимі, без додаткових обмежень зі сторони Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.