Dragon Capital цікавиться купівлею націоналізованого "Сенс Банку"

Інвесткомпанія Dragon Capital потенційно зацікавлена в купівлі націоналізованого "Сенс Банку" (в минулому – "Альфа-Банк Україна"). Про це заявив засновник і гендиректор Dragon Capital Томаш Фіала в інтервʼю Bloomberg.

За словами бізнесмена, компанія вивчає можливість придбання банку, якщо українська влада виставить його на продаж.

"Ми, ймовірно, будемо шукати можливість об’єднатися з деякими міжнародними співінвесторами, щоб купити цей банк, оскільки він досить великий", – сказав Фіала.

Як зауважує Bloomberg, після націоналізації "Сенс Банку" частка держави в українських банківських активах зросла приблизно до 56%, адже тепер уряд володіє п’ятьма великими кредиторами. Це збільшило занепокоєність Міжнародного валютного фонду, який закликав Україну продати підконтрольні владі банки.

"Для уряду було б розумно продати його ["Сенс Банк", – ред.] якомога швидше, враховуючи, по-перше, що це п’ятий банк, яким володіє влада, а по-друге, досвід управління державними банками не дуже хороший. Є високий ризик того, що ним зловживатимуть, будуть політичні призначення та політичні проєкти, для яких він використовуватиметься", – вважає Фіала.

У Міністерстві фінансів України повідомили агентству, що відомство "зацікавлено в зменшенні частки держави в банківському секторі, тому ми будемо готувати банки, в тому числі й цей, до продажу".

Ще до націоналізації "Сенс Банку" його мажоритарний акціонер – компанія ABH Holdings SA, яка контролюється росіянами Михайлом Фрідманом і Петром Авеном, – погрожував судовим процесом, якщо уряд України вирішить перевести банк у державну власність.

Фіала зазначив, що арбітраж не буде "прямим ризиком", але такий крок "може спричинити деякі незручності".

Сам бізнесмен через Dragon Capital є одним зі співвласників "Юнекс Банку". Bloomberg пише, що загальні активи цієї фінустанови становлять близько 71 млн доларів, тоді як у "Сенс Банку" цей показник перебуває на рівні 2,6 млрд доларів. Метою Фіали є збільшення його частки в роздрібному кредитуванні, оскільки він очікує на отримання значного доходу після закінчення або вщухання війни в Україні.

Націоналізація "Сенс Банку"

У лютому 2022 року Європейський Союз запровадив санкції проти Михайла Фрідмана, а в березні до них приєдналася Велика Британія. Тоді ж Фрідман і його партнер Петро Авен покинули раду директорів "Альфа-Банку", який згодом в Україні змінив назву на "Сенс Банк". Україна запровадила санкції проти Фрідмана у жовтні того ж року.

А в травні поточного року Верховна Рада підтримала законопроєкт, який дозволяє НБУ націоналізувати банки підсанкційних власників.

Кілька тижнів тому, 20 липня, Національний банк вирішив вивести "Сенс Банк" з ринку. Пізніше фінустанова перейшла у власність держави.

Органом управління корпоративними правами за акціями "Сенс Банку" стало Міністерство фінансів України. Передбачається, що після закінчення дії воєнного стану відомство залучить інвесторів для продажу банку.