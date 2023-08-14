Очільник "Сенс Банку" подав у відставку: він пропрацював три тижні

Голова правління націоналізованого "Сенс Банку" Дмитро Кузьмін, якого призначили на цю посаду в липні, звільнився. Наглядова рада прийняла його відставку. Про це повідомила пресслужба фінустанови.

Зазначається, що Кузьмін подав у відставку "за взаємною згодою з особистих причин".

Тимчасово виконуючою обовʼязки голови правління стала Олена Зубченко, яка була заступнецею Кузьміна.

Тепер наглядова рада банку розпочне процес відбору та призначення нового постійного голови.

Про призначення Кузьміна на посаду голови правління "Сенс Банку" повідомлялося 22 липня: тоді фінустанова перейшла у власність держави. Пізніше Forbes писало, що керівник у банку може змінитися. Причинами цього називали проблеми зі здоровʼям Кузьміна та не надто переконливу роботу нового менеджменту "Сенсу".

Націоналізація "Сенс Банку": хронологія подій

У лютому 2022 року Європейський Союз запровадив санкції проти співвласника "Альфа-банку Україна" Михайла Фрідмана, а в березні до них приєдналася Велика Британія. Тоді ж Фрідман і його партнер Петро Авен покинули раду директорів "Альфа-Банку", який згодом в Україні змінив назву на "Сенс Банк". Україна запровадила санкції проти Фрідмана у жовтні того ж року.

А в травні поточного року Верховна Рада підтримала законопроєкт, який дозволяє НБУ націоналізувати банки підсанкційних власників.

Кілька тижнів тому, 20 липня, Національний банк України вирішив вивести "Сенс Банк" з ринку. Пізніше фінустанова перейшла у власність держави.

Органом управління корпоративними правами за акціями "Сенс Банку" стало Міністерство фінансів України. Передбачається, що після закінчення дії воєнного стану відомство залучить інвесторів для продажу банку.