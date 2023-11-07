Зеленський ввів санкції проти ще низки компаній Фрідмана. Під них потрапив і власник виробника "Моршинської"

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 7 листопада про застосування санкцій до дев'яти компаній, зокрема кіпрської International Distribution Systems Limited, яка до арешту активів своєї української "дочки" контролювала виробництва мінеральних вод під торговими марками "Моршинська" та "Миргородська". Про це йдеться в указі №739.

До неї та ще чотирьох компаній санкції запроваджено на два роки: серед них також кіпрські Alfa Finance Holdings Limited, Erasmony Limited, Rissa Investments Limited та люксембурзька CTF Holdings S.A.

Принаймні три з них - IDS, Alfa Finance Holdings та Erasmony - пов'язували з російським бізнесменом та співзасновником фінансово-інвестиційного консорціуму Альфа-Груп Михайлом Фрідманом, який, зокрема, був співвласником Альфа-Банку Україна (нині Сенс Банк) до його націоналізації цього року.

Крім того, санкції терміном на десять рокізапроваджено проти кіпрських Haberfield Limited, Slavisilla Holdings Limited та Dendar Investment Fund Limited, а також зареєстрованої у Ліхтенштейні Sogeral Foundation.

До всіх перелічених компаній застосовано три види санкцій - блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України та заборона на збільшення частки в українських компаніях, де ці підсанкційні компанії вже мають частку більше 10%.

Зазначимо, що, в червні 2022 року на вимогу Бюро економічної безпеки було заарештовано корпоративні права IDS Ukraine, які в листопаді були передані до Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

В лютому АРМА оголосило конкурс на управителя цими активами, а в березні визнало його переможцем ТОВ "Карпатські мінеральні води". БЕБ стверджувало, що компанія з виробництва та продажу мінеральної води через кіпрські компанії належить олігарху з Росії, під яким мався на увазі Фрідман.

В свою чергу, в самій IDS Ukraine вказували, що нею безпосередньо володіє згадана кіпрська IDS, бенефіціарами якої є, зокрема члени сім’ї покійного грузинського підприємця Бадрі Патаркацишвілі, які є громадянами Великої Британії (мають 34%), уряд Грузії (7,73 %) та низка міноритарних акціонерів (мають приблизно по 10%).

Нагадаємо, що раніше Зеленський у липні вже вводив санкції проти низки пов'язаних з Альфа-Груп компаній, в тому числі й холдингової компанії групи - люксембурзької ABH Holdings. Зазначимо також, що ще в грудні 2022 року Національний банк України позбавив ліцензій "Альфа Страхування", "Альфа-Лізинг Україна" та "Паритет Фінанс", акціонером яких є Фрідман.