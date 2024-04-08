Менеджмент IDS Ukraine побоюється розгрому підприємства у разі передачі компанії в управління конкуренту

Топ-менеджери найбільшого українського виробника мінеральних вод компанія IDS Ukraine (бренди "Моршинська", "Миргородська") стурбовані рішенням Нацагентства з розшуку та управління активами (АРМА) про передачу заарештованих корпоративних прав компанії в управління їхньому конкуренту – компанії "Карпатські мінеральні води". У IDS Ukraine вважають, що в результаті компанія-лідер ринку буде фактично зруйнована.

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Як пояснив директор з юридичних питань IDS Ukraine Вадим Вичка, відповідно до правил конкурсу з вибору управителя плани КМВ були публічно оприлюднені, і вони спрямовані на підрив майбутнього для виробника "Моршинської" та "Миргородської".

"Першим кроком буде зміна менеджменту, тобто встановлення операційного контролю над компанією. Наступними кроками стануть оптимізація виробництва та персоналу", – попереджає Вичка.

Директор Моршинського заводу мінеральних вод (МЗМВ) "Оскар" Юрій Баган зазначив, що оптимізувати роботу підприємства немає потреби. IDS займає 40% українського ринку мінеральних вод, і спромоглася в умовах чесної конкуренції досягти ринкового лідерства саме завдяки високій ефективності виробництва та менеджменту на всіх рівнях – від конвеєра до центрального офісу.

У той же час КМВ, які володіють брендом "Карпатська джерельна" і займають зараз близько 10% ринку, збираються запускати новий завод з розливу своєї води.

Фото: Валерій Шишка

IDS підозрюють, що заявлена оптимізація спрямована на те, щоб КМВ змогли збільшити свою ринкову частку за рахунок "канібалізації" ринкової частки найбільшого оператора ринку, а нинішній менеджмент IDS не зміг цьому протидіяти.

Крім цього, під час проведення конкурсу на вибір управителя корпоративними правами компанія IDS Україна була оцінена несправедливо: її вартість виявилася заниженою вдвічі порівняно з оцінками від авторитетних компаній зі світовими іменами.

При цьому заниження вартості IDS Україна знижує відповідальність її потенційного управителя за неякісне управління, деградацію цього активу чи навіть його знищення.

Також подив українського топ-менеджменту IDS Україна та незалежних експертів викликає вибір чиновників, які прийняли пропозицію майбутнього можливого управителя, який запропонував державі щомісяця сплачувати бюджету 2 млн грн на місяць.

Фото: Валерій Шишка

Водночас, під управлінням чинного менеджменту податкові відрахування компанії лише за січень поточного року перевищили 73 млн грн — у 36 разів більше, ніж обіцяє потенційний управитель.

У річному обчисленні ця різниця взагалі непорівнянна: за 2023 рік під управлінням чинного менеджменту компанією сплачено 800 млн грн податків , а потенційний зовнішній управитель обіцяє платити лише 24 млн грн.

Творець бренду "Моршинська", що входить до списку найдорожчих українських брендів із вартістю понад півмільярда доларів, міноритарій IDS Ukraine та директор з корпоративних питань компанії Всеволод Білас вважає, що передача корпоративних прав в управління конкуренту є нонсенсом.

"Логічно було б залучити як управителя інвестиційних банкірів або когось, хто реально зацікавлений у подальшому успіху компанії, підвищенні її ринкової вартості", - заявив він.

Всеволод Білас. Фото: Валерій Шишка

Раніше гендиректор IDS Україна Марко Ткачук заявив, що за умови збереження поточних темпів її розвитку чинним менеджментом капіталізація компанії може досягти 500 млн доларів і вона буде цікавою як об'єкт для інвестицій компаніям зі світовими іменами. Передача ж її в управління меншому конкуренту перетворить компанію на "токсичні руїни", які відлякуватимуть серйозних інвесторів.

Білас додав, що компанія продовжує заперечувати арешт і передачу 100% корпоративних прав в управління, оскільки акціонерам під санкціями належить лише 49%, тоді як більше половини компанії належить акціонерам, які не перебувають під санкціями і не мають стосунку до Росії.

Наразі можливість передачі корпоративних прав IDS Україна та МЗМВ "Оскар" в управління "Карпатським мінеральним водам" розглядає Антимонопольний комітет: є побоювання монополізації ринку у разі появи його оператора з часткою близькою до 50%. Крім того, нагадує Білас, він як акціонер також має право оскаржити арешт і зовнішнє управління компанією в судовому порядку.

Білас і Баган наголошують, що, незважаючи на всі ці обставини, розвиток IDS Ukraine та її заводу в Моршині не зупиняються. Компанія освоює принципово нові для себе ринкові ніші, запускаючи нові продукти - лінійки енергетиків "Воля" і соковмісного напою "Лимонада", а наприкінці березня запущено новий, четвертий, смак лимонаду "Мохіто".

Фото: Валерій Шишка

Компанія за 2023 рік заплатила 800 млн грн податків — на 100 млн більше, ніж за 2022. Крім цього, оновлена стратегія розвитку та зростання компанії спирається на розвиток експорту — її продукція має чинні сертифікати відповідності директивам та нормативам ЄС, і для неї відкрито не лише європейський, а й увесь світовий ринок.

Мер Моршина Руслан Ільницький також стурбований розвитком ситуації довкола компанії, адже на заводі "Оскар" працюють 650 людей: це великий роботодавець та платник податків для міста з 5 тисячами мешканців.

"У Covid завод був найбільшим джерелом доходів міського бюджету. Він забезпечував до 40% надходжень. Навіть зараз завод формує 13% наших доходів", - розповів він.

Зазначимо, що IDS Україна та її підприємства не просто працюють в Україні та забезпечують робочі місця для 3 тисяч своїх співробітників у різних локаціях, а й роблять величезний внесок у запобігання гуманітарній катастрофі своїми соціальними ініціативами, не кажучи вже про зміцнення обороноздатності країни шляхом наповнення бюджету України.

Так, у 2022 році компанія усі свої доходи направила на гуманітарні проекти для допомоги людям, армії, рятувальникам та медикам. Загальні масштаби гуманітарних проектів компанії перевищують 320 млн грн.

Арешт корпоративних прав IDS Ukraine

У 2022 році АРМА отримало в управління корпоративні права 100% кіпрського підприємства International Distribution Systems Limited на підставі ухвали Шевченківського районного суду Києва за клопотанням Бюро економічної безпеки України. Причина арешту, за даними БЕБ, - наявність серед акціонерів IDS бізнесменів Михайла Фрідмана та Германа Хана, які перебувають під санкціями.

У березні 2023 року АРМА з численними порушеннями провело конкурс на управління 100% корпоративних прав МЗМВ "Оскар" та 100% IDS Ukraine, переможцем якого визнала "Карпатські мінеральні води".

У IDS Ukraine наголошують: підсанкційні бізнесмени Михайло Фрідман, Андрій Косогов та Петро Авен володіють менш як 50% IDS Ukraine, тому рішення про арешт 100% корпоративних прав б'є по інших, зокрема українських, акціонерах компанії.

Більш того, Герман Хан взагалі не є акціонером групи. А діючий топ-менеджмент компаній ніяк не пов'язаний з заснованою Фрідманом і Ханом "Альфа-Груп". У компанії називають фіктивним епізод кримінального провадження БЕБ, в рамках якого було прийнято ухвалу Шевченківського райсуду: його було спродуковано лише заради арешту акцій, а розслідування загалом фактично не ведеться.

Також IDS Ukraine наполягає, що для управління корпоративними правами заарештованого майна управитель повинен мати відповідну ліцензію Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, якої КМВ не має.