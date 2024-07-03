АРМА за $38 млн арестованной валюты впервые покупает военные облигации

Агентство по розыску и менеджменту арестованными активами (АРМА) проведет первую закупку военных облигаций за арестованную валюту.

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Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

По ее словам, Кабинет министров Украины соответствующим распоряжением согласовал приобретение АРМА военных облигаций на рекордную сумму – почти 38 миллионов долларов США.

Как уточнила Дума, речь идет о 31 миллионе долларов США и 6,5 миллиона евро арестованных средств, которые размещаются на счетах АРМА.

"В дальнейшем, доход от военных облигаций, а это почти 4% годовых от суммы закупленных облигаций, будет направлен в государственный бюджет Украины", - отметила глава АРМА.

Она добавила, что эта сумма может достигать 1,6 миллиона долларов, что эквивалентно почти 64 миллионам гривен.

"Теперь эти деньги будут работать на нашу общую победу. Это значит, что наши защитники получат дополнительное финансирование на необходимое: оборудование, снаряжение, медикаменты и др. Каждая гривна будет работать на укрепление обороноспособности Украины", - подчеркнула АРМА.

Напомним, 14 мая президент Украины подписал Закон, расширивший полномочия АРМА по приобретению военных облигаций за счет арестованных средств в иностранной валюте.

До этого времени агентство могло размещать иностранную валюту только на депозитных счетах с максимальным доходом 1%. Согласно данным главы АРМА Елены Думы, на счетах агентства находилось около $20 млн и 8 млн евро.