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АРМА за $38 млн арештованої валюти вперше купує військові облігації
Агентство з розшуку та менеджменту заарештованими активами (АРМА) проведе першу закупівлю військових облігацій за арештовану валюту.
Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.
За її словами, Кабінет міністрів України відповідним розпорядженням погодив придбання АРМА військових облігацій на рекордну суму - майже 38 мільйонів доларів США.
Як уточнила Дума, йдеться про 31 мільйон доларів США та 6,5 мільйонів євро арештованих коштів, які розміщуються на рахунках АРМА.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
"В подальшому, дохід від військових облігацій, а це майже 4% річних від суми закуплених облігацій, буде скеровано до державного бюджету України", - зауважила очільниця АРМА.
Вона додала, що ця сума може сягати 1,6 мільйонам доларів, що еквівалентно майже 64 мільйонам гривень.
"Тепер ці гроші працюватимуть на нашу спільну перемогу. Це означає, що наші захисники отримають додаткове фінансування на найнеобхідніше: обладнання, спорядження, медикаменти та ін. Кожна гривня працюватиме на зміцнення обороноздатності України", - підкреслила АРМА.
Нагадаємо, 14 травня, президент України підписав Закон, який розширив повноваження АРМА щодо придбання військових облігацій за рахунок арештованих коштів в іноземній валюті.
До цього часу агентство могло розміщувати іноземну валюту лише на депозитних рахунках із максимальним доходом 1%. Згідно з даними голови АРМА Олени Думи, на рахунках агентства знаходилося близько $20 млн та 8 млн євро.