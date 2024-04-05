АРМА сменяет управляющего “ЖК Воздвиженка” из-за ненадлежащего управления активом

Национальное агентство розыска и менеджмента приступило к замене управляющего ООО "ЖК Воздвиженка", поскольку управление 126 объектами недвижимости признано ненадлежащим.

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Об этом сообщила глава Нацагентства Елена Дума.

"По результату признания ненадлежащим управление активами, согласно статье 22 Закона об АРМА, начаты меры по замене управляющего соответствующими активами… Управление ООО "ЖК Воздвиженка" 126 объектами недвижимости признано ненадлежащим", - написала она.

Отмечается, что агентство регулярно проводит мониторинг эффективности управления активами и в течение 2023-2024 годов, в ходе аудита деятельности управляющего ЖК "Воздвиженка", был выявлен ряд нарушений:

нарушение четырех из семи договоров управления, с предложением исправить их добровольно;

в марте 2024 года были оформлены и отправлены управляющему четыре предписания для устранения нарушений законодательства, которые на тот момент были частично исполнены;

установлено, что управляющий продолжает систематически допускать нарушения, подобные тем, что были обнаружены во время проверки;

По итогам проверки комиссия сочла неудовлетворительным управление 126 объектами недвижимости. Следовательно, по результатам признания ненадлежащим управление активами, согласно статье 22 Закона об АРМА, начаты меры по замене управляющего.

Однако, в Нацагентстве отмечают, что все переданные в управление активы будут и в дальнейшем использоваться арендующими их субъектами хозяйствования при условии надлежащей и полной уплаты ими арендных платежей на уровне рыночных цен.

Добавим, что по данным АРМА, ЖК "Воздвиженка" долгое время была одним из самых эффективных управляющих агентства и с 2021 года уплатила государству почти 53 миллиона гривен, из них более 23 миллионов составили чистые поступления в Государственный бюджет от управления активами, около 30 миллионов - оплачены. налоги.

Фото: АРМА

"ЖК Воздвиженка" получило право на управление арестованными активами, принадлежавшими группе компаний "АИС" в 2018 году. Всего управляющий получил в управление 198 активов, в том числе 195 объектов коммерческой недвижимости, которые расположены на территории 16 областей Украины.

Напомним, что группа компаний "АИС" – первый украинский оператор автомобильных услуг. Основной бизнес компании – услуги по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей. В 2000-2010-х годах контролировала около 10% украинского автомобильного рынка. "АИС" – эксклюзивный импортер в Украину Ssang Yong, Geely, MG, большинства российских марок, а также официальный дилер марок Audi, Citroen, Renault, Cadillac, Hyundai, Chevrolet, а также КАМАЗ, МАЗ и Урал.