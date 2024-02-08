АРМА заключила первый договор о реализации арестованных активов через Prozorro

8 февраля 2024 года Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) подписало договор о предоставлении услуг по реализации арестованных активов, а именно 1200 тонн пшеницы. Победителем стало ООО "ПОЛОНЕКС".

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Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

"Поздравляю Агентство с тем, что мы запустили прозрачные, демократические конкурентоспособные конкурсы на "Prozorro.Продажи", которые одобрены Кабинетом министров Украины и проходят по новым прозрачным правилам, все это благодаря упорному и системному труду каждого. Поздравляю с подписанием договора ООО "ПОЛОНЕКС" и директора Мирослава Касьяна. Мы будем достойно представлять АРМА на "Prozorro.Продажи", это большая победа для нас", - сказала глава АРМА Елена Дума.

Напомним, по инициативе АРМА Кабинетом Министров Украины усовершенствована процедура реализации арестованных активов. Соответствующие изменения были внесены в Постановления Правительства №719 и №558 еще в 2023 году.

По новым правилам все продажи арестованного имущества осуществляются исключительно на электронной платформе "Prozorro.Продажи" и в соответствии с нормами европейского законодательства.

Как будут действовать онлайн-аукционы Prozorro.Продажи

Генеральный директор Prozorro. Продажи Сергей Бут сообщил, что государственные онлайн-аукционы обеспечивают возможность продажи публичных активов на более чем 20 рынках прозрачным и открытым способом. Правительство расширило применение системы Prozorro. Продажи для реализации арестованных в Украине активов, находящихся под управлением АРМА.

Чтобы начать такой аукцион, Арма должна выбрать организатора торгов и заключить с ним договор.

Отмечается, что это могут быть только авторизованные площадки в системе Prozorro. Продажи, которые имеют соответствующие показатели профессиональной работы с системой, такие как успешные аукционы и другие. Такой подход направлен на минимизацию риска привлечения к проведению аукционов компаний, не имеющих должного опыта.