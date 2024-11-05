В 2025 году “Укрнафта” планирует пробурить около 30 новых скважин, а также капитальные ремонты, обновление оборудования и интенсификацию добычи.

Об этом сообщил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.

Увеличение добычи

"В 2025 году планируем прирост по добыче. Около 30 новых скважин. Подавляющее большинство из них – с помощью посторонних подрядчиков", – отметил Корецкий.

По его словам, также запланировано около 120 капитальных ремонтов скважин (около 34 с помощью посторонних подрядчиков) и 52 операции гидроразрыва пласта (около 30 с внешней поддержкой).

Как подчеркнул глава "Укрнафты", большой акцент компания делает на обновление оборудования и повышении энергоэффективности: модернизацию компрессорных станций, установку ГКС и блочно-модульного оборудования для подготовки и замера углеводородов.

"Готовимся к проведению 3D-сейсмических исследований на около 1250 квадратных километров площадей. В планах также промышленно-геофизические исследования, проектно-изыскательские работы. Большой акцент в 2025 году будет на исследовании трубопроводов: чтобы предотвращать порывы и аварийные ситуации, нужно будет проверить около 2 ,5 тыс километров", — сообщил Корецкий.

Модернизация АЗК

Кроме того, "Укрнафта" производит ремонт и модернизацию АЗК крупнейшей монобрендовой сети Украины.

"Около 100 существующих АЗК в текущем году будут частично модернизированы. Появятся магазины и кафе. Модернизация существующих АЗК и строительство новых комплексов – цель на следующие годы ", – подчеркнул Корецкий.

Заметим, за первое полугодие 2024 года ОАО "Укрнафта" получило 10,6 млрд грн чистой прибыли.

Ранее сообщалось, что государственный Укргазбанк и "Укрнафта" заключили генеральный кредитный договор на общую сумму 4 млрд. грн. для реализации компанией инвестиционной программы. Кредитные средства компания планирует направить на наращивание добычи нефти и газа и внедрение проектов когенерации.

Про "Укрнафту"

ПАО "Укрнафта" — крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Основная деятельность компании: — разведка, добыча и реализация нефти и газа — подготовка нефти и газа — предоставление нефтепромышленных сервисных услуг — управление сетью АЗК. Акционеры ПАО "Укрнафта": Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" и Министерство обороны Украины. Компания владеет 92 специальными разрешениями на промышленную разработку месторождений. На балансе предприятия находятся 1832 нефтяных и 154 газовых добывающих скважин.

"Укрнафта" также является оператором национальной сети АЗС. В марте 2024 года компания вступила в управление активами Glusco и в общей сложности оперирует 545 АЗК — 460 собственных и 85 в управлении.

Напомним, в первом полугодии 2024 года "Укрнафта" провела ряд капитальных ремонтов скважин и получила почти 5,3 тысяч тонн дополнительной добычи нефти.

В 2023 году "Укрнафта" запустила в работу 8 новых нефтяных скважин на западных и восточных территориях Украины, обеспечивающих общий суточный дебит 238 тонн нефти.

В 2023 году "Укрнафта" добыла 1,4099 млн тонн нефти с конденсатом и 1,0974 миллиарда кубометров газа. Эти цифры превышают показатели 2022 года на 3% и 6% соответственно.