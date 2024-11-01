"Укрнафта" приобрела первое в истории спецразрешение через аукцион

ПАО "Укрнафта" приобрело специальное разрешение на нефтегазовую площадь в Ивано-Франковской области сроком на 20 лет.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрнафты"

Отмечается, что это первое спецразрешение в истории компании, полученное через аукцион Государственной службы геологии и недр Украины. Компания победила на торгах, предложив 6,5 млн грн.

Сообщается, что новая площадь в размере около 9 квадратных километров находится между двумя существующими месторождениями "Укрнафты", что обеспечивает наличие необходимой инфраструктуры для добычи углеводородов.

Ожидается, что площадь включает в себя перспективные запасы нефти, газа и конденсата, а плотность неразведанных ресурсов составляет от 30 до 50 тысяч тонн углеводородов на квадратный километр.

"Первоочередные планы компании включают в себя проведение комплекса геологофизических и геологопромышленных исследований для детального изучения потенциала новой площади", — отметили в "Укрнафте".

Там добавили, что приобретение этого спецразрешения будет способствовать расширению ресурсной базы компании и будет стимулировать развитие добычи.

Напомним, в первом полугодии 2024 года "Укрнафта" провела ряд капитальных ремонтов скважин и получила почти 5,3 тысяч тонн дополнительной добычи нефти.

Заметим, за первое полугодие 2024 года ОАО "Укрнафта" получило 10,6 млрд грн чистой прибыли.

"Укрнафта" за три года пробурит 160 скважин

Государственный Укргазбанк и "Укрнафта" заключили генеральный кредитный договор на общую сумму 4 млрд. грн. для реализации компанией инвестиционной программы. Кредитные средства компания планирует направить на наращивание добычи нефти и газа и внедрение проектов когенерации.

ПАО "Укрнафта" планирует пробурить 160 скважин в течение трех лет. Компания будет проводить буровые работы с использованием новых технологий и внедрением оборудования ведущих мировых компаний.

В 2023 году "Укрнафта" запустила в работу 8 новых нефтяных скважин на западных и восточных территориях Украины, обеспечивающих общий суточный дебит 238 тонн нефти.

В 2023 году "Укрнафта" добыла 1,4099 млн тонн нефти с конденсатом и 1,0974 миллиарда кубометров газа. Эти цифры превышают показатели 2022 года на 3% и 6% соответственно.