"Укрнафта" придбала перший в історії спецдозвіл через аукціон

ПАТ "Укрнафта" придбала спеціальний дозвіл на нафтогазову площу в Івано-Франківській області терміном на 20 років.

Про це повідомила пресслужба "Укрнафти"

Зазначається, що це перший спецдозвіл в історії компанії, отриманий через аукціон Державної служби геології та надр України. Компанія перемогла на торгах, запропонувавши 6,5 млн грн.

Повідомляється, що нова площа розміром близько 9 квадратних кілометрів знаходиться між двома існуючими родовищами "Укрнафти", що забезпечує наявність необхідної інфраструктури для видобутку вуглеводнів.

Очікується, що площа містить перспективні запаси нафти, газу та конденсату, а щільність нерозвіданих ресурсів становить від 30 до 50 тисяч тонн вуглеводнів на квадратний кілометр.

"Першочергові плани компанії включають проведення комплексу геологофізичних і геологопромислових досліджень для детального вивчення потенціалу нової площі", - зауважили в "Укрнафті".

Там додали, що придбання цього спецдозволу сприятиме розширенню ресурсної бази компанії та стимулюватиме розвиток видобутку.

Нагадаємо, у першому півріччі 2024 року "Укрнафта" провела низку капітальних ремонтів свердловин та отримала майже 5,3 тисячі тонн додаткового видобутку нафти.

Зауважимо, за перше півріччя 2024 року ПАТ "Укрнафта" отримало 10,6 млрд грн чистого прибутку.

"Укрнафта" за три роки пробурить 160 свердловин

Державний Укргазбанк та "Укрнафта" уклали генеральний кредитний договір на загальну суму 4 млрд грн для реалізації компанією інвестиційної програми. Кредитні кошти компанія планує спрямувати на нарощування видобутку нафти та газу та впровадження проєктів когенерації.

ПАТ "Укрнафта"планує пробурити 160 свердловин протягом трьох років. Компанія проводитиме бурові роботи з використанням нових технологій та впровадженням обладнання провідних світових компаній.

У 2023 році "Укрнафта" запустила в роботу 8 нових нафтових свердловин на західних та східних територіях України, які забезпечують загальний добовий дебіт у 238 тонн нафти.

У 2023 році "Укрнафта" видобула 1,4099 мільйона тонн нафти з конденсатом та 1,0974 мільярда кубометрів газу. Ці цифри перевищують показники 2022 року на 3% і 6% відповідно.