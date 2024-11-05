У 2025 році "Укрнафта" планує пробурити близько 30 нових свердловин, а також капітальні ремонти, оновлення обладнання та інтенсифікації видобутку.

Про це повідомив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький.

Збільшення видобутку

"В 2025 році плануємо приріст по видобутку. Близько 30 нових свердловин. Переважна більшість з них - за допомогою сторонніх підрядників", - зазначив Корецький.

За його словами, також заплановані близько 120 капітальних ремонтів свердловин (близько 34 за допомогою сторонніх підрядників) і 52 операції гідророзриву пласта (близько 30 з зовнішньою підтримкою).

Як підкреслив очільник "Укрнафти", великий акцент компанія робить на оновлення обладнання та підвищення енергоефективності: модернізацію компресорних станцій, встановлення ДКС і блочно-модульного устаткування для підготовки та заміру вуглеводнів.

"Готуємося до проведення 3D-сейсмічних досліджень на близько 1250 квадратних кілометрів площ. В планах також промислово-геофізичні дослідження, проєктно-вишукувальні роботи. Великий акцент у 2025 році буде на дослідження трубопроводів: щоб запобігати поривам та аварійним ситуаціям, потрібно буде перевірити близько 2,5 тис кілометрів", - повідомив Корецький.

Модернізація АЗК

Крім того, "Укрнафта" проводить ремонт та модернізацію АЗК найбільшої монобрендової мережі України.

"Близько 100 існуючих АЗК в поточному році будуть частково модернізовані. Зʼявляться магазини та кафе. Модернізація існуючих АЗК та будівництво нових комплексів - ціль на наступні роки", - підкреслив Корецький.

Зауважимо, за перше півріччя 2024 року ПАТ "Укрнафта" отримало 10,6 млрд грн чистого прибутку.

Раніше повідомлялося, що державний Укргазбанк та "Укрнафта" уклали генеральний кредитний договір на загальну суму 4 млрд грн для реалізації компанією інвестиційної програми. Кредитні кошти компанія планує спрямувати на нарощування видобутку нафти та газу та впровадження проєктів когенерації.

Про "Укрнафту"

ПАТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України.Основна діяльність компанії:- розвідка, видобуток та реалізація нафти і газу- підготовка нафти і газу- надання нафтопромислових сервісних послуг- управління мережею АЗК. Акціонери ПАТ "Укрнафта": Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" і Міністерство оборони України.Компанія володіє 92 спеціальними дозволами на промислову розробку родовищ.На балансі підприємства перебувають 1832 нафтові та 154 газових видобувних свердловин.

"Укрнафта" також є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 545 АЗК — 460 власних і 85 в управлінні.

Нагадаємо, у першому півріччі 2024 року"Укрнафта" провела низку капітальних ремонтів свердловин та отримала майже 5,3 тисячі тонн додаткового видобутку нафти.

У 2023 році "Укрнафта" запустила в роботу 8 нових нафтових свердловин на західних та східних територіях України, які забезпечують загальний добовий дебіт у 238 тонн нафти.

У 2023 році "Укрнафта" видобула 1,4099 мільйона тонн нафти з конденсатом та 1,0974 мільярда кубометрів газу. Ці цифри перевищують показники 2022 року на 3% і 6% відповідно.