"Укрнафта" відзвітувала про чистий прибуток за перше півріччя: скільки заробили

АТ "Укрнафта" за підсумками січня-червня 2025 року отримало чистий прибуток у розмірі 5,2 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що результати діяльності компанії включені до скороченої консолідованої проміжної фінансової звітності АТ "НАК "Нафтогаз України" за шість місяців, які закінчилися 30 червня 2025 року. Оглядову перевірку цієї звітності проводить KPMG.

За цей же період "Укрнафта" сплатила 14,8 млрд грн податків, зборів і митних платежів до державного бюджету та перерахувала 5 млрд грн дивідендів.

Повідомляється, що з моменту переходу компанії під управління держави у 2022 році загалом сплачено 68,1 млрд грн податків, зборів і митних платежів та 15,3 млрд грн дивідендів.

Зауважимо, що "Укрнафта" у 2024 році отримала 16,38 млрд грн чистого прибутку, що на 7,6 мільярда менше, ніж у 2023 році.

Про "Укрнафту"

АТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України.Основна діяльність компанії:- розвідка, видобуток та реалізація нафти і газу- підготовка нафти і газу- надання нафтопромислових сервісних послуг- управління мережею АЗК. Акціонери АТ "Укрнафта": Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" і Міністерство оборони України. Компанія володіє 92 спеціальними дозволами на промислову розробку родовищ.На балансі підприємства перебувають 1832 нафтові та 154 газових видобувних свердловин.

"Укрнафта" також є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 545 АЗК — 460 власних і 85 в управлінні.

"Укрнафта" впродовж 2024 року року суттєво наростила обсяги буріння нових свердловин, пробуривши 32 тис. м, що на 280% більше, ніж у 2023 році.

А у 2025 році "Укрнафта" планує пробурити близько 30 нових свердловин.