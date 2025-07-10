"Укрнафта" к 2026 году планирует построить 670 МВт нового поколения

Входящая в группу "Нафтогаз" ОАО "Укрнафта" объявило о реализации масштабных проектов в сфере энергетики. Компания планирует к 2026 г. ввести в эксплуатацию шесть объектов газопоршневой и газотурбинной генерации общей мощностью 420 МВт, а также построить энергоустановку комбинированного производства электроэнергии, тепла и холода (CCHP) на 250 МВт.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Об этом сообщил временный исполняющий обязанности директора "Укрнафты" Юрий Ткачук во время проходящей в Риме конференции по восстановлению Украины URC-2025.

Все энергогенерирующие объекты будут работать на сопутствующем газе, добываемом во время нефтяной деятельности компании. По словам Ткачука, проекты будут размещаться в центральных, восточных и западных регионах Украины, чтобы обеспечить сбалансированную нагрузку на энергосистему.

"Это наш ответ на вызовы, возникшие в результате разрушения энергетической инфраструктуры со стороны РФ. Мы создаем новую историю "Укрнафты" — от традиционного добытчика нефти до игрока в сфере энергетической устойчивости", — отметил руководитель компании.

Ткачук также подчеркнул, что "Укрнафта" в настоящее время обеспечивает 99% поставок нефтепродуктов для Министерства обороны Украины, но, несмотря на значительную нагрузку, начала развивать новое направление — генерацию электроэнергии.

В реализации энергетических проектов компании помогают международные партнеры, включая Норвегию, Швецию, Германию, а также финансовые учреждения и украинское правительство. Все усилия направлены на развертывание распределенной генерации, способной повысить устойчивость энергосистемы в условиях войны.

В январе "Укрнафта" активно работает над внедрением проектов по генерации энергии из собственного газа, ожидая создания новых мощностей общим объемом до 370 МВт.