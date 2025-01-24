"Укрнафта" планирует создать 370 МВт мощностей генерации энергии из собственного газа

"Укрнафта" активно работает над внедрением проектов по генерации энергии из собственного газа, ожидая создания новых мощностей общим объемом до 370 МВт. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

Отмечается, что об этом рассказал глава наблюдательного совета "Укрнафты" Данкан Найтингейл в ходе панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария). Впрочем, подробнее об этом в сообщении не говорится.

Найтингейл также поблагодарил правительства Швеции, Норвегии, Нидерландов, США и Европейский банк реконструкции и развития за поддержку на пути к устойчивому развитию и пригласил новых партнеров присоединяться к реализации амбициозных проектов. По словам председателя набсовета, те, кто будет ждать завершения войны, "могут потерять самые прибыльные проекты".

В свою очередь вице-президент ЕБРР Маттео Патроне похвалил "Укрнафту" за достижения в корпоративном управлении, подтолкнувшие к изменению отношения его институции к украинской госкомпании.

"Причина, почему мы смогли поддержать "Укрнафту" — это то, что они продемонстрировали не только отличные финансовые результаты, но и настоящее корпоративное управление. Это достижение Сергея [Корецкого] и набсовета. Если бы два года назад меня спросили, поддержим ли мы "Укрнафту", я бы сказал "нет". Но то, что произошло за последние 18 месяцев, просто потрясающе", — отметил он.

Деньги "Укрнафте" на распределенную генерацию

Напомним, что в начале декабря 2024 года "Укрнафта" заключила с ЕБРР кредитное соглашение на 80 миллионов евро. Оно стала первым в рамках крупного инвестиционного пакета для украинских государственных и частных компаний на сумму более 1,3 миллиарда евро, одобренного советом директоров ЕБРР 4 декабря.

Сообщалось, что финансирование "Укрнафты" предполагает поставку и установку газовых распределенных электростанций и когенерационных мощностей совокупным объемом "ориентировочно 100 МВт".

Впрочем, впоследствии компания опубликовала на платформе ЕБРР два тендера на поставку газопоршневых электростанций и когенерационных установок, а также электростанций с газовыми двигателями, общая мощность которых должна быть большей - 126 МВт. Заявки на участие принимаются до 27 января.

Напомним также, что в 2024 году добыча "Укрнефтью" газа увеличилась на 6,5%, достигнув 1,17 миллиарда кубометров. В 2025 году компания планирует продолжить бурение новых скважин и обновлять технику, заменяя советское оборудование на современное и технологичное от мировых лидеров.