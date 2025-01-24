"Укрнафта" планує створити 370 МВт потужностей генерації енергії з власного газу

"Укрнафта" активно працює над впровадженням проєктів з генерації енергії з власного газу, очікуючи створення нових потужностей загальним обсягом до 370 МВт. Про це йдеться у повідомленні держкомпанії.

Зазначається, що про це розповів голова наглядової ради "Укрнафти" Данкан Найтінгейл під час панельної дискусії на Всесвітньому економічному форуму в Давосі (Швейцарія). Втім, детальніше про це у повідомленні не йдеться.

Найтінгейл також подякував урядам Швеції, Норвегії, Нідерландів, США та Європейському банку реконструкції та розвитку за підтримку на шляху до сталого розвитку і запросив нових партнерів долучатися до реалізації амбітних проєктів. За словами голови наглядової ради, ті, хто чекатиме завершення війни, "можуть втратити найприбутковіші проєкти".

В свою чергу віцепрезидент ЄБРР Маттео Патроне похвалив "Укрнафту" за досягнення в корпоративному управлінні, що підштовхнуло до зміни ставлення його інституції до української держкомпанії.

"Причина, чому ми змогли підтримати "Укрнафту", — це те, що вони продемонстрували не тільки відмінні фінансові результати, а й справжнє корпоративне управління. Це досягнення Сергія [Корецького] та наглядової ради. Якщо б два роки тому мене запитали, чи підтримаємо ми "Укрнафту", я б сказав "ні". Але те, що сталося за останні 18 місяців, — просто надзвичайно", - зазначив він.

Гроші "Укрнафті" на розподілену генерацію

Нагадаємо, що на початку грудня 2024 року "Укрнафта" уклала з ЄБРР кредитну угоду на 80 мільйонів євро. Вона стала першою в межах великого інвестиційного пакета для українських державних та приватних компаній на суму понад 1,3 мільярда євро, схваленого радою директорів ЄБРР 4 грудня.

Повідомлялося, що фінансування "Укрнафти" передбачає постачання та встановлення газових розподілених електростанцій та когенераційних потужностей сукупним обсягом "орієнтовно 100 МВт".

Втім, згодом компанія опублікувала на платформі ЄБРР два тендери на постачання газопоршневих електростанцій та когенераційних установок, а також електростанцій з газовими двигунами, загальна потужність яких має бути більшою - 126 МВт. Заявки на участь приймаються до 27 січня.

Нагадаємо також, що в 2024 році видобуток "Укрнафтою" газу збільшився на 6,5%, досягнувши 1,17 мільярда кубометрів. У 2025 році компанія планує продовжити буріння нових свердловин та оновлювати техніку, замінюючи радянське обладнання на сучасне та технологічне від світових лідерів.