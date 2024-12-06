"Укрнафта" домовилася про кредит ЄБРР на €80 млн: скільки потужностей газової генерації збудує

Європейський банк реконструкції та розвитку і "Укрнафта" уклали кредитну угоду на 80 мільйонів євро. Про це йдеться у повідомленнях самої держкомпанії та Міністерства економіки України.

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Документ на підтримку енергетичної інфраструктури було підписано в Лондоні 6 грудня в присутності очільниці українського відомства Юлії Свириденко та першого віцепрезидента ЄБРР Юргена Рігтерінка.

Фінансування передбачає постачання та встановлення газових розподілених електростанцій та когенераційних потужностей в різних областях України сукупним обсягом орієнтовно 100 МВт.

Позика ЄБРР буде також співфінансована коштом інвестиційних грантів у розмірі 9,5 мільйона євро від Нідерландів та 12,5 мільйона євро від США, що будуть спрямовані через Спеціальний фонд ЄБРР та дозволять "Укрнафті" збудувати додаткові потужності газової розподіленої генерації.

Нагадаємо, що ця угода – перша в межах великого інвестиційного пакета для державних та приватних компаній на суму понад 1,3 мільярда євро, схваленого радою директорів ЄБРР 4 грудня.

Кошти пакета призначені для реалізації проєктів відновлення енергетичної та транспортної інфраструктури, розвитку розподіленої генерації, посилення енергоефективності. Усього передбачається фінансування восьми проєктів.

ЄБРР, який є найбільшим інституційним інвестором в Україні, наразі реалізує в ній понад 200 проєктів на більш ніж 5 мільярдів євро. Минулого року банк надав країні рекордні 2,1 мільярда євро, а в 2022 році - 1,7 мільярда.

Також у 2023 році ЄБРР вирішив збільшити оплачений капітал банку на 4 мільярда євро до 34 мільярдів з метою надання подальшої підтримки Україні. Інвестиції в Україні під час війни планується продовжувати на рівні близько 1,5 мільярда євро на рік. Збільшення ж капіталу дає можливість подвоїти цей обсяг, коли настане час для її відновлення.