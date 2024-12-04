ЄБРР інвестує в Україну понад 1,3 млрд євро

4 грудня Рада директорів Європейського баку реконструкції і розвитку (ЄБРР) схвалила інвестиції в Україну на суму понад 1,3 млрд євро. Ідеться про 8 проєктів на підтримку державного й приватного секторів.

Стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. Київ, 12 грудня, офлайн Забронювати участь

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, інвестуватимуться проєкти у сфері відновлення транспортної та енергетичної інфраструктури, у підтримці урядових програм щодо розвитку розподіленої генерації та посилення енергоефективності.

Шмигаль додав, що частина коштів — це безповоротні гранти.

"Вдячні партнерам за важливу допомогу. Це рішення є ще одним сильним сигналом міжнародної підтримки України в часи викликів і трансформацій", - написав він.

Фінансування від ЄБРР

Нагадаємо, Харків підписав угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку на суму 35 млн доларів, що складається з 25 млн євро кредитних ресурсів та 10 млн євро безповоротного гранту. Підтримка від ЄБРР дозволить Харкову забезпечити стійкість критичної інфраструктури, спрямованої на тепло-, водо- та енергопостачання

Черкаська міська рада також підписала угоду з ЄБРР та КП "Черкасиелектротранс" для оновлення тролейбусного парку міста. Проєкт передбачає фінансування на суму 15 млн євро, з терміном фінансування до 13 років. В цю суму входитимуть кредит та грантові кошти.

У жовтні отримало 10 мільйонів євро гранту від ЄБРР і "Укренерго". Кошти будуть спрямовані на покриття критично важливих операційних витрат компанії та підтримку ліквідності.