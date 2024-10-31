"Укренерго" отримало €10 млн від ЄБРР: на що підуть гроші

НЕК "Укренерго" отримала 10 мільйонів євро гранту від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Кошти будуть спрямовані на покриття критично важливих операційних витрат компанії та підтримку ліквідності.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що відповідну угоду підписали т.в.о. голови правління "Укренерго" Олексій Брехт та директор Департаменту енергетики в Європі ЄБРР Гжегож Зелінскі.

"ЄБРР – надійний партнер НЕК "Укренерго", який надає компанії суттєву підтримку під час війни", - йдеться в повідомленні компанії.

Там також розповіли, що попередні гранти і кредити від банку спрямовувались на потреби відновлення мережі системи передачі та придбання дороговартісного обладнання, зокрема – автотрансформаторів. Крім того, гроші йшли на підтримку ліквідності компанії у складних умовах. Також ЄБРР фінансує роботи з облаштування пасивного захисту на ключових підстанціях "Укренерго".

KfW виділив "Укренерго" €100 млн грантових коштів на відновлення енергетики

Нагадаємо, у липні НЕК "Укренерго" підписала грантову угоду з Німецьким банком розвитку KfW на суму 100 млн євро для відновлення та захисту енергетичної інфраструктури України.

Кошти будуть спрямовані на реалізацію низки пріоритетних енергетичних проєктів, таких як:

Модернізація високовольтних підстанцій в західних регіонах України та розбудова міждержавних інтерконекторів, які з’єднують Україну з енергосистемою континентальної Європи;

Ремонт та відновлення зруйнованого або пошкодженого російськими обстрілами обладнання на високовольтних підстанціях, а також закупівля і поставка нового обладнання;

Заходи з посилення фізичного захисту підстанцій "Укренерго".

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, "Укренерго" змогло залучити міжнародну допомогу на загальну суму 1,5 мільярда євро.