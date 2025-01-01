"Укрнафта" замовить обладнання для розподіленої генерації на 126 МВт: коли дедлайн тендерів

Європейський банк реконструкції та розвитку розпочав процедури закупівель газових електростанцій в рамках кредитної та донорської угоди з "Укрнафтою" на власній електронній платформі.

Як повідомляють в українській держкомпанії, йдеться про відкритий одноетапний конкурс. Заявки від постачальників будуть прийматися до 27 січня. Наразі оголошено дві закупівлі.

Перша стосується постачання газопоршневих електростанцій та когенераційних установок для трьох великих станцій. Їхня загальна встановлена електрична потужність становить близько 70 МВт.

Другий тендер оголошено на постачання електростанцій з газовими двигунами в контейнерах (загальною потужністю близько 56 МВт) - фактично це модульні установки, які можна переміщувати в залежності від потреб. Також обидва лоти передбачають закупівлю основного допоміжного обладнання та супутні послуги

В "Укрнафті" зазначають, що це тільки перший етап реалізації проектів розподіленої генерації: після закупівлі обладнання розпочнуться процедури із закупівлі послуг підрядників, які проводитимуть усі необхідні будівельно-монтажні роботи.

Виготовлення, поставка та встановлення газопоршневих електростанцій планується протягом 2025 року. Проєкт фінансується за рахунок позики ЄБРР, співфінансується із залученням інвестиційних грантів від Нідерландів, США та Норвегії, а також спеціального гранту технічної співпраці.

Нагадаємо, що на початку грудня "Укрнафта" уклала з ЄБРР кредитну угоду на 80 мільйонів євро. Повідомлялося, що фінансування передбачає постачання та встановлення газових розподілених електростанцій та когенераційних потужностей сукупним обсягом "орієнтовно 100 МВт".

Ця угода стала першою в межах великого інвестиційного пакета для державних та приватних компаній на суму понад 1,3 мільярда євро, схваленого радою директорів ЄБРР 4 грудня.