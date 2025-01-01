"Укрнафта" закажет оборудование для распределенной генерации на 126 МВт: когда дедлайн тендеров

Европейский банк реконструкции и развития приступил к процедурам закупок газовых электростанций в рамках кредитного и донорского соглашения с "Укрнафтой" на собственной электронной платформе.

Как сообщают в украинской госкомпании, речь идет об открытом одноэтапном конкурсе. Заявки от поставщиков будут приниматься до 27 января. В настоящее время объявлены две закупки.

Первая касается поставок газопоршневых электростанций и когенерационных установок для трех больших станций. Их общая установленная электрическая мощность составляет около 70 МВт.

Второй тендер объявлен на поставку электростанций с газовыми двигателями в контейнерах (общей мощностью около 56 МВт) – фактически это модульные установки, которые можно перемещать в зависимости от потребностей. Также оба лота предусматривают закупку основного вспомогательного оборудования и сопутствующие услуги.

В "Укрнафте" отмечают, что это только первый этап реализации проектов распределенной генерации: после закупки оборудования начнутся процедуры закупки услуг подрядчиков, которые будут проводить все необходимые строительно-монтажные работы.

Изготовление, поставка и установка газопоршневых электростанций планируется в течение 2025 года. Проект финансируется за счет займа ЕБРР, софинансируется привлечением инвестиционных грантов от Нидерландов, США и Норвегии, а также специального гранта технического сотрудничества.

Напомним, что в начале декабря "Укрнафта" заключила с ЕБРР кредитное соглашение на 80 миллионов евро. Сообщалось, что финансирование предусматривает поставку и установку газовых распределенных электростанций и когенерационных мощностей совокупным объемом "ориентировочно 100 МВт".

Это соглашение стало первым в рамках крупного инвестиционного пакета для государственных и частных компаний на сумму более 1,3 миллиарда евро, одобренного советом директоров ЕБРР 4 декабря.