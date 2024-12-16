"Укрнафта" установила первую солнечную электростанцию на крыше АЗК

"Укрнафта" внедряет "зеленые" технологии в сети автозаправочных комплексов. Компания установила первую крышевую солнечную электростанцию на АЗК в Оболонском районе Киева.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрнафты".

В компании отмечают, что это позволит не только сохранить средства на электричестве, но и снизить зависимость АЗК от централизованного электроснабжения, то есть сделать заправку более автономной.

Какие характеристики установленной СЭС

Согласно сообщению "Укрнафты", мощность СЭС составляет 25 кВт. 44 панели подключены к современному инвертору с функциями искусственного интеллекта.

В настоящее время станция работает исключительно на внутреннее потребление комплекса.

Как отметил директор "Укрнафты" Сергей Корецкий, одна такая солнечная станция позволяет экономить сотни тысяч гривен в год, а с марта по октябрь сможет покрывать более половины общего потребления АЗК.

"Современные солнечные панели имеют срок эксплуатации 20-25 лет, а затраты на обслуживание минимальны, что делает их эффективной долговременной инвестицией", — подчеркнул он, добавив, что локальная СЭС снижает нагрузку на энергосистему.

Также в компании отметили, что и дальше будут развивать направление солнечной генерации в сети "Укрнафта", поскольку возобновляемые источники энергии помогают уменьшить выбросы парниковых газов, что способствует защите окружающей среды и отвечает целям ESG-стратегии предприятия.

Добавим, что Центральный универсальный магазин Киева (ЦУМ) и компания Yasno также устанавливают на крыше универмага 250 солнечных панелей — общей мощностью 120 кВт.

Кроме того, сообщалось, что до конца 2024 года солнечные электростанции планируют установить на 270 украинских медицинских учреждениях. Экономия средств составит за год 55 млн грн, а за 30 лет – около 1,5 млрд грн.