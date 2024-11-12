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"Нафтогаз" оборудует больницы солнечными электростанциями
Группа "Нафтогаз" совместно с комитетом Верховной Рады Украины по энергетике и жилищно-коммунальным услугам инициировала проект "Энергия солнца – больницам", в рамках которого оборудует медицинские учреждения солнечными электростанциями.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Проект предусматривает финансирование строительства СЭС на крышах больниц в регионах, где предприятия "Нафтогаза" ведут производственную деятельность.
Сообщается, что уже установлены солнечные электростанции на крышах медицинских учреждений Харьковской, Львовской и Ивано-Франковской.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Кроме того, в рамках программы девять больниц получат надежные источники резервного питания для возможных отключений электроэнергии.
Заведения здравоохранения должны быть энергетически автономными и самостоятельно снабжать себя электроэнергией, ведь от наличия стабильного энергоснабжения иногда зависит жизнь людей., – отметил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев.
Украина получила более 5,8 тысяч солнечных панелей для больниц
В рамках совместного проекта Министерства энергетики Украины, Министерства здравоохранения Украины и Европейской комиссии "Луч надежды" в Украину поступило 5876 солнечных панелей общей мощностью около 2 МВт.
Энергетическое оборудование поступит в учреждения здравоохранения в Житомирской, Волынской, Хмельницкой, Киевской и Одесской областях.
Ранее сообщалось, что до конца 2024 года солнечные электростанции (СЭС) будут установлены на 270 украинских медицинских учреждениях. Экономия средств составит за год 55 млн. грн., а за 30 лет – около 1,5 млрд. грн.
Отметим, что Хмельницкий лечебно-диагностический центр впервые в Украине начал продавать в сеть электроэнергию, произведенную с помощью солнечных панелей на своей крыше.