"Нафтогаз" оборудует больницы солнечными электростанциями

Группа "Нафтогаз" совместно с комитетом Верховной Рады Украины по энергетике и жилищно-коммунальным услугам инициировала проект "Энергия солнца – больницам", в рамках которого оборудует медицинские учреждения солнечными электростанциями.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

Проект предусматривает финансирование строительства СЭС на крышах больниц в регионах, где предприятия "Нафтогаза" ведут производственную деятельность.

Сообщается, что уже установлены солнечные электростанции на крышах медицинских учреждений Харьковской, Львовской и Ивано-Франковской.

Кроме того, в рамках программы девять больниц получат надежные источники резервного питания для возможных отключений электроэнергии.

Заведения здравоохранения должны быть энергетически автономными и самостоятельно снабжать себя электроэнергией, ведь от наличия стабильного энергоснабжения иногда зависит жизнь людей., – отметил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев.

Украина получила более 5,8 тысяч солнечных панелей для больниц

В рамках совместного проекта Министерства энергетики Украины, Министерства здравоохранения Украины и Европейской комиссии "Луч надежды" в Украину поступило 5876 солнечных панелей общей мощностью около 2 МВт.

Энергетическое оборудование поступит в учреждения здравоохранения в Житомирской, Волынской, Хмельницкой, Киевской и Одесской областях.

Ранее сообщалось, что до конца 2024 года солнечные электростанции (СЭС) будут установлены на 270 украинских медицинских учреждениях. Экономия средств составит за год 55 млн. грн., а за 30 лет – около 1,5 млрд. грн.

Отметим, что Хмельницкий лечебно-диагностический центр впервые в Украине начал продавать в сеть электроэнергию, произведенную с помощью солнечных панелей на своей крыше.