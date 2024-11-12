"Нафтогаз" обладнує лікарні сонячними електростанціями

Група "Нафтогаз" спільно з комітетом Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг ініціювала проект "Енергія сонця – лікарням", у межах якого обладнує медичні заклади сонячними електростанціями.

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Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що проєкт передбачає фінансування будівництва СЕС на дахах лікарень у регіонах, де підприємства "Нафтогазу" ведуть виробничу діяльність.

Повідомляється, що вже встановлені сонячні електростанції на дахах медичних установ Харківщини, Львівщини та Івано-Франківщини.

Крім того, у рамках програми дев’ять лікарень отримають надійні джерела резервного живлення для можливих відключень електроенергії.

Заклади охорони здоров’я мають бути енергетично автономними і самостійно забезпечувати себе електроенергією, адже від наявності стабільного енергопостачання інколи залежить життя людей. , – зазначив очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

Україна отримала понад 5,8 тисячі сонячних панелей для лікарень

У межах спільного проєкту Міністерства енергетики України, Міністерства охорони здоровʼя України та Європейської комісії "Промінь надії" до України надійшли 5876 сонячних панелей загальною потужністю близько 2 МВт.

Енергетичне обладнання надійде до закладів охорони здоров’я в Житомирській, Волинській, Хмельницькій, Київській та Одеській областях.

Раніше повідомлялося, що до кінця 2024 року сонячні електростанції (СЕС) встановлять на 270 українських медичних установах. Економія коштів складе за рік 55 млн грн, а за 30 років – біля 1,5 млрд грн.

Зауважимо, Хмельницький лікувально-діагностичний центр уперше в Україні почав продавати в мережу електроенергію, вироблену за допомогою сонячних панелей на своєму даху.