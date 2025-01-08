"Укрнафта" планує орендувати спецтехніку у п'яти регіонах: кого запрошують до співпраці

ПАТ "Укрнафта" запрошує власників спецтехніки та автотранспорту до співпраці в Сумській, Чернігівській, Полтавській, Івано-Франківській та Львівській областях.

Про це інформує пресслужба компанії.

Зазначається, що виробнича програма нафтогазовидобувних управлінь ПАТ "Укрнафта" потребує залучення додаткової спеціальної техніки сторонніх підрядників на умовах оренди.

Все про співпрацю та техніку

Зазначається, що до співпраці запрошуються малі підприємці та власники великих автопарків.

Компанія готова обговорити з власниками техніки:

• умови співпраці;

• терміни та вартість передислокації;

• встановлення справедливої тарифної сітки з визначенням мінімальних обсягів замовлень.

В товаристві готові орендувати: бульдозери, гусеничні екскаватори, автоцистерни для перевезення темних нафтопродуктів, вантажні бортові автомобілі, тракторні тягачі, автопідіймачі, пересувні паропромислові установки, а також агрегати для депарафінізації свердловин.

Про компанію

ПАТ "Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією в Україні.

Основні напрямки діяльності компанії включають: розвідку та видобуток нафти і газу, підготовку нафти і газу до подальшого використання, надання нафтопромислових сервісних послуг, а також управління мережею автозаправних станцій (АЗС).

Основними акціонерами ПАТ "Укрнафта" є Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" та Міністерство оборони України.

Компанія має 92 спеціальні дозволи на промислову розробку родовищ і володіє 1832 нафтовими та 154 газовими видобувними свердловинами.

Нагадаємо, що на початку грудня "Укрнафта" уклала з ЄБРР кредитну угоду на 80 мільйонів євро. Повідомлялося, що фінансування передбачає постачання та встановлення газових розподілених електростанцій та когенераційних потужностей сукупним обсягом "орієнтовно 100 МВт".