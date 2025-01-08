"Укрнафта" планирует арендовать спецтехнику в пяти регионах: кого приглашают к сотрудничеству

ПАО "Укрнафта" приглашает владельцев спецтехники и автотранспорта на сотрудничество в Сумской, Черниговской, Полтавской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что производственная программа нефтегазодобывающих управлений ОАО "Укрнафта" требует привлечения дополнительной специальной техники посторонних подрядчиков на условиях аренды.

Все о сотрудничестве и технике

Отмечается, что к сотрудничеству приглашаются малые предприниматели и владельцы крупных автопарков.

Компания готова обсудить с владельцами техники:

• условия сотрудничества;

• сроки и стоимость передислокации;

• установление справедливой тарифной сетки с определением минимальных объемов заказов.

В обществе готовы арендовать: бульдозеры, гусеничные экскаваторы, автоцистерны для перевозки темных нефтепродуктов, грузовые бортовые автомобили, тракторные тягачи, автоподъемники, передвижные паропромышленные установки, а также агрегаты для депарафинизации скважин.

О компании

ПАО "Укрнафта" — крупнейшая нефтедобывающая компания в Украине.

Основные направления деятельности компании включают разведку и добычу нефти и газа, подготовку нефти и газа к дальнейшему использованию, предоставление нефтепромышленных сервисных услуг, а также управление сетью автозаправочных станций (АЗС).

Основными акционерами ОАО "Укрнафта" являются Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" и Министерство обороны Украины.

Компания имеет 92 специальных разрешения на промышленную разработку месторождений и владеет 1832 нефтяными и 154 газовыми добывающими скважинами.

Напомним, что в начале декабря "Укрнафта" заключила с ЕБРР кредитное соглашение на 80 миллионов евро.