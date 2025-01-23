В "Укрнафте" сообщили, насколько увеличилась добыча газа и нефти за год

"Укрнафта" второй год подряд увеличивает добычу газа и нефти, в том числе на 6,5% для газа и на 0,6% для нефти.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Основные цифры

Отмечается, что компания увеличила добычу газа на 6,5%, достигнув 1,170 млрд. кубометров, по сравнению с 1,097 млрд. кубометров в прошлом году.

Добыча нефти выросла на 0,6% — до 1,418 млн. тонн по сравнению с 1,410 млн. тонн.

В нефтяном эквиваленте рост добычи по итогам 2024 года составил 3%.

Итого это дополнительные 70,5 тыс тонн углеводородов — 2,42 млн тонн в 2024 году против 2,35 млн тонн в 2023 году.

"Несмотря на длительные отключения электроснабжения, которые ограничивали механизированную добычу нефти, предприятию удалось не только компенсировать природное падение, но и обеспечить прирост объемов по нефти и газу", — отметил директор ОАО "Укрнефть" Сергей Корецкий.

Планы на 2025 год

В 2025 году "Укрнафта" продолжит бурение новых скважин, будет обновлять технику, заменяя советское оборудование современным и технологичным от мировых лидеров, а также интенсифицировать добычу.

Напомним, впервые за 13 лет "Укрнафта" пробурила новую скважину на одном из своих перспективных месторождений, открытом еще в 1990 году.

Добавим, в ноябре 2024 года "Укрнафта" начала строить новую скважину на Западе Украины. Специалисты уже пробурили около 300 метров. Скважина запланирована как разведывательная, а ее общая глубина составит 1534 метра.