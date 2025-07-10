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"Укрнафта" до 2026 року планує побудувати 670 МВт нової генерації

"Укрнафта"
"Укрнафта" до 2026 року планує побудувати 670 МВт нової генерації

ПАТ "Укрнафта", яка входить до групи "Нафтогаз", оголосила про реалізацію масштабних проєктів у сфері енергетики. Компанія планує до 2026 року ввести в експлуатацію шість об'єктів газопоршневої та газотурбінної генерації загальною потужністю 420 МВт, а також побудувати енергоустановку комбінованого виробництва електроенергії, тепла та холоду (CCHP) на 250 МВт.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків директора "Укрнафти" Юрій Ткачук під час конференції з відновлення України URC-2025, що проходить у Римі.

Всі енергогенеруючі об'єкти будуть працювати на супутньому газі, що видобувається під час нафтової діяльності компанії. За словами Ткачука, проєкти розташовуватимуться в центральних, східних та західних регіонах України, щоб забезпечити збалансоване навантаження на енергосистему.

"Це наша відповідь на виклики, які виникли внаслідок руйнування енергетичної інфраструктури з боку РФ. Ми створюємо нову історію "Укрнафти" — від традиційного добувача нафти до гравця у сфері енергетичної стійкості", — зазначив керівник компанії.

Ткачук також підкреслив, що "Укрнафта" нині забезпечує 99% поставок нафтопродуктів для Міністерства оборони України, але попри значне навантаження почала розвивати новий напрям — генерацію електроенергії.

У реалізації енергетичних проєктів компанії допомагають міжнародні партнери, зокрема Норвегія, Швеція, Німеччина, а також фінансові установи та український уряд. Всі зусилля спрямовані на розгортання розподіленої генерації, яка здатна підвищити стійкість енергосистеми в умовах війни.

Додамо, у січні "Укрнафта" активно працює над впровадженням проєктів з генерації енергії з власного газу, очікуючи створення нових потужностей загальним обсягом до 370 МВт. 

Автор:
Тетяна Гойденко