"Укрнафта" до 2026 року планує побудувати 670 МВт нової генерації

ПАТ "Укрнафта", яка входить до групи "Нафтогаз", оголосила про реалізацію масштабних проєктів у сфері енергетики. Компанія планує до 2026 року ввести в експлуатацію шість об'єктів газопоршневої та газотурбінної генерації загальною потужністю 420 МВт, а також побудувати енергоустановку комбінованого виробництва електроенергії, тепла та холоду (CCHP) на 250 МВт.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків директора "Укрнафти" Юрій Ткачук під час конференції з відновлення України URC-2025, що проходить у Римі.

Всі енергогенеруючі об'єкти будуть працювати на супутньому газі, що видобувається під час нафтової діяльності компанії. За словами Ткачука, проєкти розташовуватимуться в центральних, східних та західних регіонах України, щоб забезпечити збалансоване навантаження на енергосистему.

"Це наша відповідь на виклики, які виникли внаслідок руйнування енергетичної інфраструктури з боку РФ. Ми створюємо нову історію "Укрнафти" — від традиційного добувача нафти до гравця у сфері енергетичної стійкості", — зазначив керівник компанії.

Ткачук також підкреслив, що "Укрнафта" нині забезпечує 99% поставок нафтопродуктів для Міністерства оборони України, але попри значне навантаження почала розвивати новий напрям — генерацію електроенергії.

У реалізації енергетичних проєктів компанії допомагають міжнародні партнери, зокрема Норвегія, Швеція, Німеччина, а також фінансові установи та український уряд. Всі зусилля спрямовані на розгортання розподіленої генерації, яка здатна підвищити стійкість енергосистеми в умовах війни.

Додамо, у січні "Укрнафта" активно працює над впровадженням проєктів з генерації енергії з власного газу, очікуючи створення нових потужностей загальним обсягом до 370 МВт.