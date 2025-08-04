"Укрнафта" завершила приобретение сети Shell в Украине: государство стало полным владельцем 118 АЗК

АО "Укрнефть", входящее в Группу "Нафтогаз", официально завершило соглашение с компанией Shell Overseas Investments BV о приобретении 51% доли у ООО "Альянс Холдинг". Эта компания является оператором 118 автозаправочных комплексов Shell в Украине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу "Укрнафты".

Остальные 49% уже принадлежали Фонду государственного имущества Украины, и теперь государство полностью владеет "Альянс Холдингом" и всеми активами сети Shell в стране.

Таким образом, украинское государство через "Укрнафту" контролирует 100% предприятия, а прибыль будет направлена в бюджет путем распределения дивидендов.

По словам исполняющего обязанности директора "Укрнафты" Юрия Ткачука, в общей сложности под брендом UKRNAFTA до конца года будут работать 663 автозаправочных комплекса.

В компании подчеркивают, что это соглашение соответствует стратегии устойчивого роста, позволяет укрепить позиции на рынке горючего, сохранить рабочие места и способствовать развитию украинской экономики.

Процесс ребрендинга уже стартовал: часть заправок Shell перешла под бренд UKRNAFTA и продолжает обслуживать клиентов.

Национализация миноритарной доли в АЗС Shell

4 октября 2023 года Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд относительно национализации миноритарной доли в "Альянс Холдинге", считая ее связанной с российским бизнесменом, владельцем "Независимой нефтегазовой компании" Эдуардом Худайнатовым, который в 2010-2010 гг. "Роснефть".

Выход Shell из Украины фактически закрывает вопрос продажи Фондом госимущества конфискованных 49% ООО "Альянс Холдинг". Именно эта компания владела сетью АЗС Shell в Украине. В начале апреля 2024 года суд разрешил государству конфисковать 49% "Альянс Холдинга" через связь сети с российским олигархом и бывшим топ-менеджером "Роснефти" Эдуардом Худайнатовым. Глобальная Shell отвергала такие обвинения и настаивала на том, что доля россиян была выкуплена еще в 2022 году. Фонд государственного имущества решил выставить конфискованную долю на приватизацию, но эксперты и участники рынка скептически отнеслись к перспективам продажи этого актива.

В "Укрнафте" отказались комментировать Delo.ua сумму сделки, сославшись на коммерческую тайну. Однако по оценке директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна цена 51% "Альянс Холдинга" может составить $40-50 млн, при этом сама компания заявляла, что с 2007 года вложила в развитие украинского бизнеса более $460 млн долларов.

В то же время в Shell настаивали на том, что данные по владению ею 51% "Альянс Холдинга" (через нидерландскую компанию Cicerone Holding) являются неактуальными, поскольку после начала полномасштабной войны для нее в два этапа было выпущено огромное количество новых акций, в результате чего ее доля в "Альянс Холдин 97,44%. Соответственно, доля другого акционера, представленного мальтийским Todwick Holdings (которую и связывают с Худайнатовым), упала с 49% до 2,56%.