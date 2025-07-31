Прибыль Shell из-за снижения цен на нефть упала на треть, но превысила ожидания аналитиков

Из-за падения цен на нефть, более низких результатов торговли газом и перебоев в химической отрасли, чистая прибыль компании Shell во втором квартале упала почти на треть, однако превзошла прогнозы аналитиков. Эта новость привела к росту акций крупнейшей нефтяной компании на 1,8%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

"Мы увидели это опосредованное влияние как на физические торговые потоки, так и на цены и маржу на сырьевые товары. Несмотря на это, мы добились впечатляющих результатов", - прокомментировала показатели прибыли финансовый директор Shell Шинед Горман.

Компания успешно сократила расходы на 3,9 млрд долларов по сравнению с 2022 годом, двигаясь к цели сэкономить от 5 до 7 млрд долларов до конца 2028 года.

Скорректированная прибыль Shell (определение чистой прибыли компании) достигла $4,26 млрд за квартал, превысив средний показатель аналитиков в $3,74 млрд. Однако это на 32% меньше, чем в прошлом. Денежный поток от операций составил $11,9 млрд, что ниже показателя в $13,5 млрд годом ранее.

Горман сообщила, что Shell во втором квартале придерживалась осторожного подхода к торговле нефтью из-за несоответствия между динамикой цен и фундаментальными показателями спроса и предложения.

Несмотря на результат прибыли во втором квартале, Shell подтвердила сохранение программы выкупа акций на уровне 3,5 млрд долларов в течение следующих трех месяцев, что станет пятнадцатым кварталом подряд с объемом не менее 3 млрд долларов

О Shell

Shell – это транснациональная корпорация со штаб-квартирой в Лондоне, нидерландского и британского происхождения, занимающаяся добычей, переработкой и продажей нефти и газа, а также производством и продажей нефтепродуктов, таких как моторные масла и другая продукция. Shell активно инвестирует в развитие альтернативных источников энергии, в частности ветровой и солнечной энергетики.

После полномасштабного нападения РФ на Украину компания в первые 2 месяца не остановила сотрудничество со страной-агрессорой, хотя заявила о создании фонда в поддержку Украины.

Напомним, в мае Shell внедряет новую программу обратного выкупа акций на сумму $3,5 млрд. Корпорация получила более высокую, чем ожидалось, прибыль в $5,58 млрд за первый квартал 2025 года.