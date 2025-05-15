Shell в 2024 году заплатила Нигерии налогов больше, чем любой другой стране

Транснациональная корпорация Shell за 2024 год выплатила Нигерии 5,34 млрд долларов в виде налогов и других сборов — это больше, чем любой другой стране. Скорректированная прибыль Shell за весь год 2024 года составила 23,7 млрд долларов, что примерно на 17% меньше, чем в 2023 году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Платежи компании, действующей в более чем 70 странах, Нигерии увеличились по сравнению с предыдущим годом и пришлись на момент, когда нефтегазовый гигант находится на грани выхода из наземной добычи в Германии после многих десятилетий спорных операций.

Оман, Бразилия и Норвегия, где Shell имеет значительные операционные доходы, были следующими в списке платежей после Нигерии и получили в совокупности около $11,7 млрд.

Компания заявила, что прекращает добычу нефти на суше в дельте реки Нигер – одном из крупнейших предприятий Shell, где уровень выбросов самый высокий, поскольку ее обвиняют в масштабном загрязнении окружающей среды. Такой шаг является частью усилий Shell по упрощению своего портфеля и "превращение к 2050 году в бизнес с нулевым уровнем".

Правительство Великобритании вернуло нефтедобывающему гиганту около 32 миллионов долларов за вывод из эксплуатации месторождения Brent и других производственных активов в Северном море, что меньше возмещения в размере 43 миллионов долларов за эти активы в 2023 году.

В общей сложности в 2024 году Shell выплатила правительствам по всему миру около 28,1 млрд долларов в виде налогов и сборов, связанных с добывающей деятельностью, что почти на 5% меньше, чем в 2023 году.

Напомним, в начале мая сообщалось, что Shell внедряет о новой программе обратного выкупа акций на сумму $3,5 млрд. Корпорация получила более высокую, чем ожидалось, прибыль в $5,58 млрд за первый квартал 2025 года. 2 мая на Лондонской бирже акции Shell выросли в цене на 3,2%.