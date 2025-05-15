Shell у 2024 році заплатила Нігерії податків більше, ніж будь-якій іншій країні

Транснаціональна корпорація Shell за 2024 року виплатила Нігерії 5,34 млрд доларів у вигляді податків та інших зборів — це більше, ніж будь-якій іншій країні. Скоригований прибуток Shell за весь рік 2024 року склав 23,7 млрд доларів, що приблизно на 17% менше, ніж 2023 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Платежі компанії, яка діє у понад 70 країнах, Нігерії збільшилися в порівнянні з попереднім роком і припали на момент, коли нафтогазовий гігант перебуває на межі виходу з наземного видобутку у Німеччини, після багатьох десятиліть спірних операцій.

Оман, Бразилія та Норвегія, де Shell має значні операційні прибутки, були наступними у списку платежів після Нігерії та загалом отримали у сукупності близько $11,7 млрд.

Компанія заявила, що припиняє видобуток нафти на суші в дельті річки Нігер - одному з найбільших підприємств Shell, де рівень викидів найвищий, оскільки її звинувачують в масштабному забрудненні навколишнього середовища. Такий крок є частиною зусиль Shell зі спрощення свого портфеля і "перетворення до 2050 року на бізнес з нульовим рівнем".

Уряд Великої Британії повернув нафтовидобувному гіганту близько 32 мільйонів доларів за виведення з експлуатації родовища Brent та інших виробничих активів у Північному морі, що менше за відшкодування у розмірі 43 мільйонів доларів за ці активи у 2023 році.

Загалом у 2024 році Shell виплатила урядам по всьому світу близько 28,1 млрд доларів у вигляді податків і зборів, пов'язаних з видобувною діяльністю, що майже на 5% менше, ніж у 2023 році.

Нагадаємо, на початку травня повідомлялося, що Shell впроваджує про нову програму зворотного викупу акцій на суму $3,5 млрд. Корпорація отримала більш високий, ніж очікувалося, прибуток у $5,58 млрд за перший квартал 2025 року. 2 травня на Лондонській біржі акції Shell зросли у ціні на 3,2%.