Болгарія підписала з компанією Shell контракт на розвідку газу та нафти у Чорному морі

Уряд Болгарії підписав контракт з транснаціональною корпорацією Shell підписала контракт на розвідку нафти та газу на родовищі у Чорному морі. Країна Євросоюзу прагне диверсифікувати свої постачання газу та знайти дешевші джерела палива.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Контракт дозволить Shell провести розвідку 4000 квадратних метрів на родовищі Хан Тервел Блок 1-26.

"З цим контрактом ми робимо значний крок до розкриття потенціалу глибин Чорного моря для майбутніх постачань газу", — заявив міністр енергетики Республіки Болгарії Жечо Станков.

Минулого місяця OMV Petrom і NewMed Energy підписали контракт з урядом Болгарії на розвідку нафти та газу на іншому родовищі біля узбережжя Чорного моря.

"Наше перше і найважливіше завдання — безпечно розпочати роботи з отримання тривимірних сейсмічних даних, необхідних для отримання зображень надр з метою визначення потенціалу газу. Ми вважаємо, що зможемо застосувати найкращі з наших технологій, досвіду та досягнень, щоб розкрити потенціал чорноморського шельфу Болгарії", — заявив виконавчий віце-президент Shell з розвідки, стратегії та портфелю Юджин Окпері.

Що відомо про компанію Shell?

Shell plc (раніше відома як Royal Dutch Shell) — транснаціональна корпорація зі штаб-квартирою в Лондоні, нідерландського та британського походження. Основним її бізнесом є розвідка, видобування, переробка, транспортування та збут нафти і природного газу. Працює більш ніж в 140 країнах. Shell Retail увійшла на український ринок у 2007 році. На сьогодні мережа АЗС Shell нараховує понад 130 станцій у 20 областях України. У компанії працює близько 1 500 осіб.

Фінансувала російський проєкт "Північний потік-2". Після початку повномасштабної війни в Україні компанія у перші 2 місяці не зупинила співпрацю з Росією, хоча заявила про створення фонду на підтримку України.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року "Укрнафта" уклала з міжнародною компанією Shell угоду про придбання 51% у ТОВ "Альянс Холдинг".