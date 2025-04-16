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Болгария подписала с компанией Shell контракт на разведку газа и нефти в Черном море

добыча газа и нефти, платформы, море
Болгария добывает газ и нефть в Черном море. / Freepik

Правительство Болгарии подписало контракт с транснациональной корпорацией Shell и подписало контракт на разведку нефти и газа на месторождении в Черном море. Страна Евросоюза стремится диверсифицировать свои поставки газа и найти более дешевые источники топлива.

Об этом сообщает агентство R euters.

Контракт позволит Shell провести разведку 4000 квадратных метров на месторождении Хан Тервел Блок 1-26.

"С этим контрактом мы делаем значительный шаг к раскрытию потенциала глубин Черного моря для будущих поставок газа", — заявил министр энергетики Республики Болгарии Жечо Станков.

В прошлом месяце OMV Petrom и NewMed Energy подписали контракт с правительством Болгарии на разведку нефти и газа на другом месторождении у побережья Черного моря.

"Наша первая и самая важная задача — безопасно начать работы по получению трехмерных сейсмических данных, необходимых для получения изображений недр с целью определения потенциала газа. Мы считаем, что сможем применить лучшие из наших технологий, опыта и достижений, чтобы раскрыть потенциал черноморского шельфа Болгарии", — заявил исполнительный вице-президент Shell по разведке и стратегии Юджин Окпери.

Что известно о компании Shell?

Shell plc (ранее известная как Royal Dutch Shell) — транснациональная корпорация со штаб-квартирой в Лондоне, нидерландского и британского происхождения. сеть АЗС Shell насчитывает более 13 0 станций и в 20 областях Украины. В компании работает около 1 500 человек.

Финансировала российский проект "Северный поток-2". После начала полномасштабной войны в Украине компания в первые два месяца не остановила сотрудничество с Россией, хотя заявила о создании фонда в поддержку Украины.

Напомним, в ноябре 2024 года "Укрнафта" заключила с международной компанией Shell соглашение о приобретении 51% у ООО "Альянс Холдинг".

Автор:
Татьяна Ковальчук