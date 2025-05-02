Нафтова корпорація Shell запускає зворотний викуп акцій на суму 3,5 млрд доларів

Британський нафтовий гігант Shell впроваджує про нову програму зворотного викупу акцій на суму $3,5 млрд. Корпорація отримала більш високий, ніж очікувалося, прибуток у $5,58 млрд за перший квартал 2025 року. 2 травня на Лондонській біржі акції Shell зросли у ціні на 3,2%.

Про це повідомляє CNBC.

Програму зворотного викупу акцій компанія розраховує завершити протягом наступних трьох місяців.

Скоригований прибуток Shell у розмірі $5,58 млрд за перший квартал цього року перевершив очікування аналітиків LSEG у $5,09 млрд, хоча сама компанія очікувала отримати $4,96 млрд. У 2024 році її скоригований прибуток склав 7,73 млрд доларів, що приблизно на 28% вище, ніж у 2025 році.

"Наші високі показники та стійкий баланс дають нам впевненість у тому, що протягом наступних трьох місяців ми зможемо розпочати викуп акцій на суму 3,5 млрд доларів США, що відповідає стратегічному спрямуванню, яке ми позначили на Дні ринків капіталу у березні", — сказав генеральний директор Shell Ваель Саван.

Крім того, Shell підтвердила скорочення свого річного інвестиційного бюджету до 22 млрд. доларів на 2025 рік. У березні компанія оголосила про плани щодо збільшення доходів акціонерів та скорочення витрат, подвоївши зусилля щодо розвитку зрідженого природного газу.

Доходи акціонерів великих нафтових компаній стали актуальною темою для інвесторів, особливо на тлі падіння прибутків галузі з рекордно високих показників 2022 року.

Слабкі перспективи попиту, падіння цін на сиру нафту і торговельна політика президента США Дональда Трампа в останні місяці негативно вплинули на настрої інвесторів.

Нагадаємо, у квітні уряд Болгарії і транснаціональнв корпорація Shell підписали контракт на розвідку нафти та газу на родовищі у Чорному морі.