Нефтяная корпорация Shell запускает обратный выкуп акций на сумму 3,5 млрд долларов

Британский нефтяной гигант Shell внедряет новую программу обратного выкупа акций на сумму $3,5 млрд. Корпорация получила более высокую, чем ожидалось, прибыль в $5,58 млрд за первый квартал 2025 года 2 мая на Лондонской бирже акции Shell выросли в цене на 3,2%.

Об этом сообщает CNBC.

Программу обратного выкупа акций компания рассчитывает завершить в течение следующих трех месяцев.

Скорректированная прибыль Shell в размере $5,58 млрд за первый квартал этого года превзошла ожидания аналитиков LSEG в $5,09 млрд, хотя сама компания ожидала получить $4,96 млрд. В 2024 году ее скорректированная прибыль составила 7,73 млрд долларов, что примерно на 28% выше, чем в 2025 году.

"Наши высокие показатели и устойчивый баланс дают нам уверенность в том, что в течение следующих трех месяцев мы сможем приступить к выкупу акций на сумму 3,5 млрд долларов США, что соответствует стратегическому направлению, которое мы обозначили на Дне рынков капитала в марте", — сказал генеральный директор Shell Ваэль Саван.

Кроме того, Shell подтвердила сокращение своего годового инвестиционного бюджета до 22 млрд. долларов. долларов на 2025 год. В марте компания объявила о планах по увеличению доходов акционеров и сокращению расходов, удвоив усилия по развитию сжиженного природного газа.

Доходы акционеров крупных нефтяных компаний стали актуальной темой для инвесторов, особенно на фоне падения доходов отрасли по рекордно высоким показателям 2022 года.

Слабые перспективы спроса, падение цен на сырую нефть и торговая политика президента США Дональда Трампа в последние месяцы оказали негативное влияние на настроения инвесторов.

Напомним, в апреле правительство Болгарии и транснациональная корпорация Shell подписали контракт на разведку нефти и газа на месторождении в Черном море.