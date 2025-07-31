Прибуток Shell через зниження цін на нафту впав на третину, але перевищив очікування аналітиків

Через падіння цін на нафту, нижчі результати торгівлі газом та перебої в хімічній галузі, чистий прибуток компанії Shell у другому кварталі впав майже на третину, проте перевершив прогнози аналітиків. Ця новина призвела до зростання акцій найбільшої нафтової компанії на 1,8%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

"Ми побачили цей опосередкований вплив як на фізичні торгові потоки, так і на ціни та маржу на сировинні товари. Незважаючи на це, ми досягли вражаючих результатів", — прокоментувала показники прибутку фінансовий директор Shell Шинед Горман.

Компанія успішно скоротила витрати на 3,9 млрд доларів порівняно з 2022 роком, рухаючись до мети заощадити від 5 до 7 млрд доларів до кінця 2028 року.

Скоригований прибуток Shell (визначення чистого прибутку компанії) досяг $4,26 млрд за квартал, перевищивши середній показник аналітиків у $3,74 млрд. Однак це на 32% менше, ніж минулого року. Грошовий потік від операцій склав $11,9 млрд, що нижче показника в $13,5 млрд роком раніше.

Горман повідомила, що Shell у другому кварталі дотримувалася обережного підходу до торгівлі нафтою через невідповідність між динамікою цін та фундаментальними показниками попиту і пропозиції.

Незважаючи на результат прибутку у другому кварталі, Shell підтвердила збереження програми викупу акцій на рівні 3,5 млрд доларів протягом наступних трьох місяців, що стане п'ятнадцятим кварталом поспіль з обсягом не менше 3 млрд доларів.

Про Shell

Shell – це транснаціональна корпорація зі штаб-квартирою в Лондоні, нідерландського та британського походження., яка займається видобутком, переробкою та продажем нафти та газу, а також виробництвом і продажем нафтопродуктів, таких як моторні оливи та інша продукція. Shell активно інвестує в розвиток альтернативних джерел енергії, зокрема, вітрової та сонячної енергетики.

Після повномасштабного нападу РФ на Україну компанія у перші 2 місяці не зупинила співпрацю з країною-агресоркою, хоча заявила про створення фонду на підтримку України.

Нагадаємо, у травні Shell впроваджує про нову програму зворотного викупу акцій на суму $3,5 млрд. Корпорація отримала більш високий, ніж очікувалося, прибуток у $5,58 млрд за перший квартал 2025 року.