Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,77

--0,02

EUR

48,15

--0,08

Готівковий курс:

USD

41,70

41,65

EUR

48,50

48,14

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Прибуток Shell через зниження цін на нафту впав на третину, але перевищив очікування аналітиків

логотип Shell
Фото: Shell

Через падіння цін на нафту, нижчі результати торгівлі газом та перебої в хімічній галузі, чистий прибуток компанії Shell у другому кварталі впав майже на третину, проте перевершив прогнози аналітиків. Ця новина призвела до зростання акцій найбільшої нафтової компанії на 1,8%. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

"Ми побачили цей опосередкований вплив як на фізичні торгові потоки, так і на ціни та маржу на сировинні товари. Незважаючи на це, ми досягли вражаючих результатів", — прокоментувала показники прибутку фінансовий директор Shell Шинед Горман.

Компанія успішно скоротила витрати на 3,9 млрд доларів порівняно з 2022 роком, рухаючись до мети заощадити від 5 до 7 млрд доларів до кінця 2028 року.

Скоригований прибуток Shell (визначення чистого прибутку компанії) досяг $4,26 млрд за квартал, перевищивши середній показник аналітиків у $3,74 млрд. Однак це на 32% менше, ніж минулого року. Грошовий потік від операцій склав $11,9 млрд, що нижче показника в $13,5 млрд роком раніше.

Горман повідомила, що Shell у другому кварталі дотримувалася обережного підходу до торгівлі нафтою через невідповідність між динамікою цін та фундаментальними показниками попиту і пропозиції.

Незважаючи на результат прибутку у другому кварталі, Shell підтвердила збереження програми викупу акцій на рівні 3,5 млрд доларів протягом наступних трьох місяців, що стане п'ятнадцятим кварталом поспіль з обсягом не менше 3 млрд доларів.

Про Shell

Shell – це транснаціональна корпорація зі штаб-квартирою в Лондоні, нідерландського та британського походження., яка займається видобутком, переробкою та продажем нафти та газу, а також виробництвом і продажем нафтопродуктів, таких як моторні оливи та інша продукція. Shell активно інвестує в розвиток альтернативних джерел енергії, зокрема, вітрової та сонячної енергетики.

Після повномасштабного нападу РФ на Україну компанія у перші 2 місяці не зупинила співпрацю з країною-агресоркою, хоча заявила про створення фонду на підтримку України.

Нагадаємо, у травні Shell впроваджує про нову програму зворотного викупу акцій на суму $3,5 млрд. Корпорація отримала більш високий, ніж очікувалося, прибуток у $5,58 млрд за перший квартал 2025 року.

Автор:
Тетяна Ковальчук