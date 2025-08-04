"Укрнафта" завершила придбання мережі Shell в Україні: держава стала повним власником 118 АЗК

АТ "Укрнафта", що входить до Групи “Нафтогаз”, офіційно завершила угоду з компанією Shell Overseas Investments BV щодо придбання 51% частки у ТОВ "Альянс Холдинг". Ця компанія є оператором 118 автозаправних комплексів Shell в Україні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укрнафти".

Решта 49% уже належала Фонду державного майна України, тож тепер держава повністю володіє "Альянс Холдингом" та всіма активами мережі Shell в країні.

Таким чином, українська держава через "Укрнафту" контролює 100% підприємства, а прибуток буде спрямовано до бюджету шляхом розподілу дивідендів.

За словами виконувача обов’язків директора "Укрнафти" Юрія Ткачука, загалом під брендом UKRNAFTA до кінця року працюватимуть 663 автозаправні комплекси. Він подякував Наглядовій раді, акціонерам – НАК "Нафтогаз України" та Міністерству оборони, а також Кабміну, Національному банку і Фонду держмайна за сприяння у завершенні угоди та стратегічну підтримку.

У компанії підкреслюють, що ця угода відповідає стратегії сталого зростання, дозволяє зміцнити позиції на ринку пального, зберегти робочі місця та сприяти розвитку української економіки.

Процес ребрендингу вже стартував: частина заправок Shell перейшла під бренд UKRNAFTA і продовжує обслуговувати клієнтів.

Націоналізація міноритарної частки в АЗС Shell

4 жовтня 2023 року Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду щодо націоналізації міноритарної частки в "Альянс Холдингу", вважаючи її пов'язаною з російським бізнесменом, власником "Незалежної нафтогазової компанії" Едуардом Худайнатовим, який в 2010-2012 роках очолював "Роснефть".

Вихід Shell з України фактично закриває питання продажу Фондом держмайна конфіскованих 49% ТОВ "Альянс Холдинг". Саме ця компанія володіла мережею АЗС Shell в Україні. На початку квітня 2024 року суд дозволив державі конфіскувати 49% "Альянс Холдингу" через зв'язок мережі з російським олігархом та колишнім топменеджером “Роснєфті” Едуардом Худайнатовим. Глобальна Shell відкидала такі звинувачення та наполягала на тому, що частка росіян була викуплена ще у 2022 році. Фонд державного майна вирішив виставити конфісковану частку на приватизацію, але експерти та учасники ринку скептично віднеслись до перспектив продажу цього активу.

В "Укрнафті" відмовилися коментувати Delo.ua суму угоди, зіславшись на комерційну таємницю. Проте за оцінкою директора консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна ціна 51% "Альянс Холдингу" може становити $40-50 млн, при цьому сама компанія заявляла що з 2007 року вклала у розвиток українського бізнесу понад $460 млн доларів.

Натомість у Shell наполягали на тому, що дані щодо володіння нею 51% "Альянс Холдингу" (через нідерландську компанію Cicerone Holding) є неактуальними, оскільки після початку повномасштабної війни для неї у два етапи було випущено величезну кількість нових акцій, внаслідок чого її частка в "Альянс Холдингу" збільшилася з 51% аж до 97,44%. Відповідно, частка іншого акціонера, представленого мальтійською Todwick Holdings (яку й пов'язують з Худайнатовим), впала з 49% до 2,56%.