Посилення держави на ринку пального: чого чекати від продажу Shell "Укрнафті"

Глобальна компанія Shell вирішила вийти з України та продати свою частку в мережі АЗС державній "Укрнафті" . Тож наразі й так найбільша в Україні мережа, що налічує 545 власних АЗС та керує конфіскованими 83 АЗС мережі Glusco, отримає у розпорядження ще 118 автозаправних комплексів. Це посилить позиції державної компанії в паливному ритейлі, а також конкуренцію на ринку, хоча до монопольного впливу на ринок державі ще далеко.

Вихід Shell з України фактично закриває питання продажу Фондом держмайна конфіскованих 49% ТОВ "Альянс Холдинг". Саме ця компанія володіла мережею АЗС Shell в Україні. На початку квітня суд дозволив державі конфіскувати 49% "Альянс Холдингу" через зв'язок мережі з російським олігархом та колишнім топменеджером “Роснєфті” Едуардом Худайнатовим. Глобальна Shell відкидала такі звинувачення та наполягала на тому, що частка росіян була викуплена ще у 2022 році. Фонд державного майна вирішив виставити конфісковану частку на приватизацію, але експерти та учасники ринку скептично віднеслись до перспектив продажу цього активу.

Врешті-решт глобальна Shell вирішила закрити свій бізнес в Україні та частку в 51% державі в особі "Укрнафти". Після того як Антимонопольний комітет схвалить угоду "Укрнафта" зможе керувати заправками, як повноцінний власник. Поки не зрозуміло чи зміняться у ФДМУ плани, щодо приватизації раніше конфіскованих 49%, але наявних контрольний пакет вже дозволяє "Укрнафті" провести ребрендинг АЗС, що вони й планують зробити до кінця року.

Найбільша угода на ринку пального

В "Укрнафті" відмовилися коментувати Delo.ua суму угоди, зіславшись на комерційну таємницю. Проте за оцінкою директора консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна ціна 51% "Альянс Холдингу" може становити $40-50 млн, при цьому сама компанія заявляла що з 2007 року вклала у розвиток українського бізнесу понад $460 млн доларів. Куюн вважає, що оскільки "Укрнафта" буде одноосібно приймати рішення в придбаній мережі купівля конфіскованих 49%, а якщо ФДМУ все ж вирішить виставити частку в 49% на приватизацію у потенційних покупців не буде шансів на участь в управлінні компанією. Хоча для самої "Укрнафти" питання викупу контрольного пакета не є принциповим, оскільки компанія вже й так контролює мережу АЗС.

Думаю, що "Укрнафта" запропонує ФДМУ символічну ціну, але не більше. Близько $10 млн, ще $25-40 млн піде на ребрендинг. В результаті за $70-100 млн "Укрнафта" отримає десь 120 сучасних комплексів. Це дуже хороша ціна. Окупність може становити до 5 років. "Укрнафта" вже заявила, що залучить кредитні кошти (банки стоять у черзі), тобто фінанси компанії взагалі не зазнають дискомфорту Сергій Куюн Директор консалтингової групи "А-95"

При цьому аналітик консалтингової компанії "Нафторинок" Олександр Сіренко каже, що співпраця з "Укрнафтою" буде для потенційного міноритарія вигіднішою ніж співпраця з глобальною Shell, оскільки "Укрнафта" активно розвиває свою мережу та працює на Українському ринку успішніше ніж працювала Shell. Тож міноритарний пакет мережі АЗС може зацікавити не лише учасників ринку, але й не профільних інвесторів, які хотіли б отримувати пасивний дохід у вигляді дивідендів від державної компанії.

Міністерство пального

Усі опитані Delo.ua експерти та учасники ринку переконані, що угода дозволить "Укрнафті" суттєво посилити позиції на ринку паливного ритейлу. За словами засновника групи "Прайм" Дмитра Льоушкіна, українська влада взяла курс на посилення впливу на ринок пального, взявши за модель польський досвід.

За його словами українська влада взяла за основу польску модель ринку та почала передавати "Укрнафті" конфісковані мережі. Таким чином "Укрнафта" може стати українським аналогом польскої компані Orlen, яка фактично є монополістом на польскому ринку пального.

Справа йде до створення держмонополіста на ринку пального, що буде диктувати умови на ринку. У Польщі на останніх виборах партія влади змусила Orlen знизити ціни й найбільший оператор АЗС місяць працював у збиток. Це дуже важливий електоральний важіль і конкурувати в таких умовах неможливо Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

Польська компанія Orlen найбільшим гравцем на польському ринку. Частка Orlen на польскому ринку паливного ритейлу складає близько 40%, компанія також має власні потужності з видобутку та перероблення нафти, а також контролює потужності зі зберігання нафтопродуктів. Це дозволяє Orlen диктувати на ринку умови та дозволило польскій владі, яка контролює 49,9% акцій компанії, маніпулювати ринком, знизивши ціни на пальне перед виборами.

Сіренко каже, що посилення позицій "Укрнафти" на ринку відбувається на фоні можливого скорочення числа АЗС в Україні через підвищення податків. Хоча президент поки ще не підписав відповідний закон ринок вже почав до нього готуватися. При цьому, за словами експерта "Укрнафта" не зупиниться на купівлі Shell та нарощуватиме кількість АЗС, тоді як загальна кількість пального мож скоротитися.

На фоні зростання ролі держави на ринку пального може зростати й спокуса влади використовувати ринкову владу як важіль впливу на електорат, так само як це робили їх польські чи угорські колеги, які знижували вартість пального для населення на 40%, щоб задобрити свій електорат. Тим більше що спроби регулювати ціни на пальне вже були, коли у 2021 році уряд вводив регулювання цін на пальне. Сіренко вважає, що подібний сценарій є досить ймовірним.

Поки що команда керівників "Укрнафти" охарактеризувала себе як комерсанти, але в перспективі вони можуть ввести на ринку пального "ціни для населення" за аналогією з дешевшими цінами на газ Олександр Сіренко Аналітик консалтингової компанії "Нафторинок"

Куюн зазначає, що державні компанії нерідко використовуються як інструмент політичного впливу, проте зазначає, що порівняно з польською Orlen частка ринку "Укрнафти" залишається відносно невеликою — разом з купленими АЗС Shell компанія контролюватиме лише 10% від загальної кількості заправок в Україні. Експерт каже, що для встановлення контролю над ринком "Укрнафті" потрібно збільшити кількість АЗС втричі, що буде доволі складно та дорого для державної компанії. Хоча менеджмент компанії й зацікавлений в розвитку мережі АЗС пріоритет для інвестицій — розвиток видобутку нафти та газу.

Я не думаю, що вони підуть шляхом нарощування станцій. Це дорого. Можливо вони локально докуповуватимуть об'єкти в регіонах, щоб покрити географію. Але компанія дуже зміцниться і зможе на діючій мережі продавати доволі великі обсяги Сергій Куюн Директор консалтингової компанії "А-95"

Тож на відміну від газового ринку де "Нафтогаз" контролює більшу частину видобутку газу, а також майже увесь ринок продажу газу населенню, ринок роздрібної торгівлі нафтопродуктами залишатиметься досить конкурентним. Проте ціни на пальне завжди було електорально чутливим питанням, а паливний ритейл досить вигідним бізнесом. Тому не дивно що держава в якій влада будує вертикаль та перетворюється на маркетмейкера паливного ринку.