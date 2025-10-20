Запланована подія 2

В "Укрнафте" рассказали, сколько уплатили налогов и дивидендов с момента национализации

Укрнефть
«Укрнафта» уплатила 22,5 млрд грн налогов и 5 млрд грн дивидендов государству за 9 месяцев 2025 года / Укрнафта

АО "Укрнафта" уплатило более 75 млрд грн налогов и 15,3 млрд грн дивидендов с момента перехода под управление государства в 2022 году.

Как пишет Delo.ua, об этом рассказал исполняющий обязанности председателя правления АО "Укрнафта" Юрий Ткачук.

По его словам, только за 9 месяцев 2025 года компания уплатила 22,5 млрд грн налогов и 5 млрд грн дивидендов.

Ткачук отметил, что предприятие развивается, несмотря на вызовы войны, и делает весомый вклад в восстановление украинской энергосистемы, которая была повреждена в результате российских атак.

Сейчас "Укрнафта" создает новое важное направление – gas to power.

Ткачук рассказал, что в портфеле компании более 400 МВт проектов распределенной генерации, реализуемых совместно с ЕБРР и при грантовой поддержке правительств Швеции, Норвегии, Германии и Нидерландов.

Про "Укрнафту"

АО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины.

Основная деятельность:

  • разведка, добыча и реализация нефти и газа,
  • подготовка нефти и газа,
  • предоставление нефтепромышленных сервисных услуг ,
  • управление сетью АЗК.

На балансе предприятия находятся 1807 нефтяных и 164 газовых добывающих скважин.

Акционерами АО "Укрнафта" являются АО НАК "Нафтогаз Украины" и Министерство обороны Украины.

В 2024 году компания вступила в управление активами Glusco. В 2025 году завершила соглашение с Shell Overseas Investments BV о покупке сети Shell в Украине.

Всего сейчас компания оперирует 663 АЗК.

По итогам первого полугодия 2025 года "Укрнафта" получила чистую прибыль в размере 5,2 млрд. грн.

Автор:
Светлана Манько