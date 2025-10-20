- Категория
В "Укрнафте" рассказали, сколько уплатили налогов и дивидендов с момента национализации
АО "Укрнафта" уплатило более 75 млрд грн налогов и 15,3 млрд грн дивидендов с момента перехода под управление государства в 2022 году.
Как пишет Delo.ua, об этом рассказал исполняющий обязанности председателя правления АО "Укрнафта" Юрий Ткачук.
По его словам, только за 9 месяцев 2025 года компания уплатила 22,5 млрд грн налогов и 5 млрд грн дивидендов.
Ткачук отметил, что предприятие развивается, несмотря на вызовы войны, и делает весомый вклад в восстановление украинской энергосистемы, которая была повреждена в результате российских атак.
Сейчас "Укрнафта" создает новое важное направление – gas to power.
Ткачук рассказал, что в портфеле компании более 400 МВт проектов распределенной генерации, реализуемых совместно с ЕБРР и при грантовой поддержке правительств Швеции, Норвегии, Германии и Нидерландов.
Про "Укрнафту"
АО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины.
Основная деятельность:
- разведка, добыча и реализация нефти и газа,
- подготовка нефти и газа,
- предоставление нефтепромышленных сервисных услуг ,
- управление сетью АЗК.
На балансе предприятия находятся 1807 нефтяных и 164 газовых добывающих скважин.
Акционерами АО "Укрнафта" являются АО НАК "Нафтогаз Украины" и Министерство обороны Украины.
В 2024 году компания вступила в управление активами Glusco. В 2025 году завершила соглашение с Shell Overseas Investments BV о покупке сети Shell в Украине.
Всего сейчас компания оперирует 663 АЗК.
По итогам первого полугодия 2025 года "Укрнафта" получила чистую прибыль в размере 5,2 млрд. грн.