"Укрнафта" исследовала 1330 км² с помощью 3D-сейсморазведки за три года

В 2025 году общая площадь 3D-сейсморазведки составляет примерно 750 км. / Укрнафта

Компания "Укрнафта" за три года провела 3D-сейсморазведку на площади 1330 км², внедряя современные технологии для расширения ресурсной базы и повышения точности геологического моделирования.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

Инвестиции в передовые геофизические исследования позволяют компании выявлять новые перспективные пласты, более эффективно планировать бурение и обеспечивать долгосрочную стабильность добычи в Украине.

Одна из главных стратегических задач компании – увеличение запасов углеводородов. Для этого используются современные геофизические исследования, позволяющие выявлять новые перспективные пласты и более эффективно планировать бурение.

По словам исполняющего обязанности председателя правления Юрия Ткачука, в 2025 году общая площадь 3D-сейсморазведки составляет примерно 750 км². Полевая фаза уже завершена на двух месторождениях, еще одно находится в работе, а исследования на трех новых запланированы до конца года. Это обеспечивает долгосрочную стабильность добычи и энергетическую устойчивость Украины.

Компания первой в Украине применила беспроводную технологию 3D-сейсморазведки в горных условиях, что позволяет:

  • работать в сложных геологических условиях,
  • минимизировать экологическое воздействие,
  • сократить продолжительность полевых работ,
  • повысить точность геофизических данных.

Полученные результаты формируют основу цифровых геологических и гидродинамических моделей, которые помогают прогнозировать динамику производства и принимать обоснованные технические решения.

В 2026 году компания продолжит 3D-сейсморазведку на наиболее перспективных месторождениях.

"Укрнафта" по итогам января-июня 2025 года получила чистую прибыль в размере 5,2 млрд грн.

Автор:
Татьяна Гойденко