"Укрнафта" дослідила 1330 км² за допомогою 3D-сейсморозвідки за три роки
Компанія "Укрнафта" за три роки провела 3D-сейсморозвідку на площі 1330 км², впроваджуючи сучасні технології для розширення ресурсної бази та підвищення точності геологічного моделювання.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.
Інвестиції у передові геофізичні дослідження дозволяють компанії виявляти нові перспективні пласти, ефективніше планувати буріння та забезпечувати довгострокову стабільність видобутку в Україні.
Одне з головних стратегічних завдань компанії – збільшення запасів вуглеводнів. Для цього застосовуються сучасні геофізичні дослідження, що дозволяють виявляти нові перспективні пласти та ефективніше планувати буріння.
За словами виконувача обов’язків голови правління Юрія Ткачука, у 2025 році загальна площа 3D-сейсморозвідки становить приблизно 750 км². Польова фаза вже завершена на двох родовищах, ще одне перебуває у роботі, а дослідження на трьох нових заплановані до кінця року. Це забезпечує довгострокову стабільність видобутку та енергетичну стійкість України.
Компанія першою в Україні застосувала бездротову технологію 3D-сейсморозвідки в гірських умовах, що дозволяє:
- працювати у складних геологічних умовах,
- мінімізувати екологічний вплив,
- скоротити тривалість польових робіт,
- підвищити точність геофізичних даних.
Отримані результати формують основу цифрових геологічних і гідродинамічних моделей, що допомагають прогнозувати динаміку видобутку та приймати обґрунтовані технічні рішення.
У 2026 році компанія продовжить 3D-сейсморозвідку на найбільш перспективних родовищах.
Додамо, "Укрнафта" за підсумками січня-червня 2025 року отримала чистий прибуток у розмірі 5,2 млрд грн.