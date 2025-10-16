Запланована подія 2

"Укрнафта" дослідила 1330 км² за допомогою 3D-сейсморозвідки за три роки

Компанія "Укрнафта" за три роки провела 3D-сейсморозвідку на площі 1330 км², впроваджуючи сучасні технології для розширення ресурсної бази та підвищення точності геологічного моделювання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Інвестиції у передові геофізичні дослідження дозволяють компанії виявляти нові перспективні пласти, ефективніше планувати буріння та забезпечувати довгострокову стабільність видобутку в Україні.

Одне з головних стратегічних завдань компанії – збільшення запасів вуглеводнів. Для цього застосовуються сучасні геофізичні дослідження, що дозволяють виявляти нові перспективні пласти та ефективніше планувати буріння.

За словами виконувача обов’язків голови правління Юрія Ткачука, у 2025 році загальна площа 3D-сейсморозвідки становить приблизно 750 км². Польова фаза вже завершена на двох родовищах, ще одне перебуває у роботі, а дослідження на трьох нових заплановані до кінця року. Це забезпечує довгострокову стабільність видобутку та енергетичну стійкість України.

Компанія першою в Україні застосувала бездротову технологію 3D-сейсморозвідки в гірських умовах, що дозволяє:

  • працювати у складних геологічних умовах,
  • мінімізувати екологічний вплив,
  • скоротити тривалість польових робіт,
  • підвищити точність геофізичних даних.

Отримані результати формують основу цифрових геологічних і гідродинамічних моделей, що допомагають прогнозувати динаміку видобутку та приймати обґрунтовані технічні рішення.

У 2026 році компанія продовжить 3D-сейсморозвідку на найбільш перспективних родовищах.

Додамо, "Укрнафта" за підсумками січня-червня 2025 року отримала чистий прибуток у розмірі 5,2 млрд грн.

Автор:
Тетяна Гойденко