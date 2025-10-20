- Категорія
В "Укрнафті" розповіли, скільки сплатили податків та дивідендів з моменту націоналізації
АТ "Укрнафта" сплатила понад 75 млрд грн податків і 15,3 млрд грн дивідендів з моменту переходу під управління держави у 2022 році.
Як пише Delo.ua, про це розповів виконувач обов'язків голови правління АТ "Укрнафта" Юрій Ткачук.
За його словами, лише за 9 місяців 2025 року компанія сплатила 22,5 млрд грн податків і 5 млрд грн дивідендів.
Ткачук зауважив, що підприємство розвивається попри виклики війни та робить вагомий внесок в відбудову української енергосистеми, що була пошкоджена внаслідок російських атак.
Наразі "Укрнафта" створює новий важливий напрям - gas to power.
Ткачук розповів, що у портфелі компанії понад 400 МВт проєктів розподіленої генерації, які реалізуються спільно з ЄБРР та за грантової підтримки урядів Швеції, Норвегії, Німеччини та Нідерландів.
Про "Укрнафту"
АТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України.
Основна діяльність:
- розвідка, видобуток та реалізація нафти і газу,
- підготовка нафти і газу,
- надання нафтопромислових сервісних послуг ,
- управління мережею АЗК.
На балансі підприємства перебувають 1807 нафтових та 164 газових видобувних свердловин.
Акціонерами АТ "Укрнафта" є АТ "НАК "Нафтогаз України" та Міністерство оборони України.
У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні.
Загалом зараз компанія оперує 663 АЗК.
За підсумками першого півріччя 2025 року "Укрнафта" отримала чистий прибуток у розмірі 5,2 млрд грн.