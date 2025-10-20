"Укрнафта" з початку року завершила буріння 15 свердловин та будує ще десять

За 9 місяців 2025 року “Укрнафта” вже завершила буріння 15 нових свердловин. Ще 10 об'єктів наразі перебувають у процесі будівництва. Загалом планується зведення 25 нових об'єктів.

Як пише Delo.ua, про це під час IX Київської нафтогазової конференції Newfolk НКЦ розказав виконувач обов'язків голови правління АТ "Укрнафта" Юрій Ткачук.

"Ми утримуємо зростання видобутку: +4,5% по нафті та +1,7% по газу", - підкреслив він.

В компанії зазначили, що для досягнення високих показників активно впроваджуються сучасні технології, серед яких:

3D геологічне моделювання.

Обладнання, що відповідає міжнародним стандартам API.

Цифрові рішення та технології штучного інтелекту.

Зокрема, за останні три роки компанія провела 1 330 км² 3D сейсморозвідки. Це створює надійну основу для розширення ресурсної бази компанії та підвищення ефективності буріння нових свердловин.

Про "Укрнафту"

АТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України.

Основна діяльність:

розвідка, видобуток та реалізація нафти і газу,

підготовка нафти і газу,

надання нафтопромислових сервісних послуг ,

управління мережею АЗК.

На балансі підприємства перебувають 1807 нафтових та 164 газових видобувних свердловин.

Акціонерами АТ "Укрнафта" є АТ "НАК "Нафтогаз України" та Міністерство оборони України. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні.

Загалом зараз компанія оперує 663 АЗК. За підсумками першого півріччя 2025 року "Укрнафта" отримала чистий прибуток у розмірі 5,2 млрд грн.

Раніше "Укрнафта" оголосила про реалізацію масштабних проєктів у сфері енергетики. Компанія планує до 2026 року ввести в експлуатацію шість об'єктів газопоршневої та газотурбінної генерації загальною потужністю 420 МВт, а також побудувати енергоустановку комбінованого виробництва електроенергії, тепла та холоду (CCHP) на 250 МВт.