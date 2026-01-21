"Нафтогаз" пробурил 140 новых скважин в 2025 году

Группа "Нафтогаз" в 2025 году пробурила 140 новых скважин, но чтобы поддерживать высокие темпы бурения, необходимо дополнительное финансирование.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий на полях Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает "Укринформ".

"В прошлом году пробурили 140 новых скважин - это самое большое количество в Европе. Мы можем бурить еще больше, но нам нужно привлечь дополнительное финансирование», – подчеркнул Корецкий.

По его словам, у "Нафтогаза" есть вся необходимая 3D-сейсмика на месторождении газа "Дельфин" и готова начать подготовку к бурению. Корецкий подчеркнул, что это месторождение является привлекательным для инвесторов для совместной разработки лицензий.

"Проекты "Нафтогаза" - это огромная инвестиционная возможность для украинско-американского инвестиционного фонда. Думаю, один из наших проектов будет среди первых для него", - отметил Корецкий.

Он добавил, что общие проекты с американцами находятся на стадии обсуждения.

О "Нафтогазе"

Компания "Нафтогаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре большое количество разнообразных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны - АО "Укргаздобыча" - и завершая оператором магистральных нефтепроводов - АО "Укртранснафта".

В 2025 году "Укрнафта" уже завершила бурение 15 новых скважин. Еще 10 объектов находятся в процессе строительства.

А "Укргаздобыча" получит кредит от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на сумму 36,4 миллиона евро. Средства компания направит на закупку новых мобильных буровых установок.